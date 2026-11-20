Новое амбулаторно-поликлиническое подразделение Республиканского клинического онкологического диспансера в Казани начнет работу в 2027 году. Об этом в эфире ток-шоу «Точка опоры» на телеканале «ТНВ-Татарстан» сообщил заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов.

По его словам, решение о строительстве было принято из-за большой очереди в действующей поликлинике и необходимости раннего выявления онкозаболеваний. Инициативу поддержали жители республики: на Общественном совете при Минздраве РТ проект вошел в пятерку приоритетных, после чего был запущен.

Вопрос о возведении более мощного корпуса поднимался еще в феврале этого года на коллегии Минздрава РТ, когда глава ведомства Альмир Абашев обратился за содействием к Раису Татарстана Рустаму Минниханову.