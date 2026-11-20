Родильный дом №4 при городской больнице №16 в Казани, закрытый с 2024 года, планируют вновь открыть после модернизации к 30 августа 2027 года. Об этом на XI сессии Казанской городской Думы сообщил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

По словам главы ведомства, решение о возобновлении работы медучреждения связано с активным ростом населения столицы республики. Миграционный приток молодых жителей, которые в перспективе могут заводить семьи, требует расширения мощностей городской системы родовспоможения.

«Мы понимаем, что население Казани интенсивно растет и в основном рост происходит за счет миграционного прироста новых жителей. Это молодые люди, которые свой репродуктивный выбор будут делать в пользу рождения ребенка. В наших планах на 2027 год – ввести в строй ранее закрытый 4-й родильный дом», – заявил Абашев.

Роддом №4 приостановил работу в феврале 2024 года из-за планового ремонта и дезинфекции. На время закрытия пациенток перенаправили в другие медицинские учреждения Казани.