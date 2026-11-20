Приволжский районный суд Казани приостановил на 20 суток деятельность лагеря дневного пребывания «Технокласс» из-за многочисленных нарушений санитарных требований. Постановление вынесено 16 ноября, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану.

Проверка показала, что ООО «Гравитехника» организовало отдых для десяти детей от 6 до 12 лет с 29 октября по 6 ноября без санитарно-эпидемиологического заключения. Кроме того, лагерь не был включен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления.

Специалисты выявили 13 нарушений: готовые блюда доставлялись без маркировки в непредназначенных для этого емкостях, детям подавали домашнюю продукцию, а посуду мыли в умывальнике для рук без моющих и дезинфицирующих средств. Также зафиксированы нарушения личной гигиены, отсутствие медосмотра и гигиенического обучения у педагога, а также ежедневных влажных уборок.

Отмечается, что в августе 2026 года компания уже получала предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. По итогам новой проверки на организацию составлен протокол об административном правонарушении, материалы направлены в суд.