Мэр Казани Ильсур Метшин поддержал строительство Медицинского квартала, который объединит корпуса Казанского государственного медицинского университета. Концепцию представили на сессии Казгордумы, сообщает пресс-служба вуза.

Проект реализуют совместно с Институтом развития городов Татарстана по поручению раиса республики Рустама Минниханова. Подготовка к строительству уже началась: проведено 23 мероприятия, в которых участвовали более 700 человек.

Архитектурную программу на основе социокультурных исследований разрабатывает бюро «Проектная группа 8», а концепцию — «Архдесант». В вузе подчеркнули, что проект направлен на сохранение наследия Казанской медицинской школы и создание комфортной среды для медиков и горожан.

В ближайшее время проектировщики приступят к созданию мастер-плана, пешеходных маршрутов и общественных пространств. Медицинский квартал появится в центре Казани к 2034 году: все здания КГМУ и соседние клиники приведут в порядок и объединят единой концепцией.