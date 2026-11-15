На Новый год приготовлю салат «Хрустальная ночь»: рецепт с необычной подачей, который хочется попробовать первым

На новогоднем столе хочется видеть не только привычные салаты, но и блюда, которые удивляют с первого взгляда. «Хрустальная ночь» — нежный слоёный салат с курицей, сыром и свежим огурцом, украшенный прозрачными кубиками желе. Благодаря необычному оформлению закуска напоминает сверкающие льдинки и выглядит особенно празднично.

При этом готовится салат из доступных продуктов. Главный секрет заключается в прозрачном желе на основе куриного бульона, которое превращает обычную закуску в эффектное новогоднее блюдо.

Какие продукты понадобятся

На 5–6 порций:

Для салата:

куриное филе — 300 г;

картофель — 2 шт.;

яйца — 3 шт.;

свежий огурец — 1 шт.;

твёрдый сыр — 120 г;

майонез — 100 г;

соль и чёрный перец — по вкусу.

Для хрустального украшения:

прозрачный куриный бульон — 250 мл;

желатин — 12 г;

соль — по вкусу.

Для украшения также понадобится немного свежего укропа.

Как приготовить салат «Хрустальная ночь»

Куриное филе отварите в подсоленной воде до полной готовности. Остудите и нарежьте небольшими кубиками. Картофель сварите в кожуре, остудите, очистите и натрите на крупной тёрке. Яйца сварите вкрутую, очистите и разделите на белки и желтки. Натрите их отдельно. Твёрдый сыр измельчите на мелкой тёрке. Свежий огурец нарежьте маленькими кубиками. Если он слишком сочный, удалите водянистую сердцевину. Для приготовления прозрачного желе процедите куриный бульон через мелкое сито. При необходимости дополнительно пропустите его через несколько слоёв марли. Желатин подготовьте согласно инструкции на упаковке, используя часть отмеренного холодного бульона. Оставшийся бульон подогрейте, не доводя до кипения. Добавьте набухший желатин и тщательно перемешайте до полного растворения. Перелейте смесь в неглубокую форму слоем около 1 см и уберите в холодильник на 2–3 часа до полного застывания. Установите кулинарное кольцо диаметром примерно 18 см на плоскую тарелку. Первым слоем выложите картофель, слегка посолите и нанесите тонкую сеточку майонеза. Затем распределите куриное филе, добавьте немного перца и майонеза. Следующим слоем выложите свежий огурец, затем желтки и тёртый сыр. Между плотными слоями добавляйте небольшое количество майонеза. Завершите салат слоем натёртых белков, аккуратно разровняв поверхность. Уберите салат в холодильник минимум на 1 час, чтобы слои стали более плотными. Застывшее желе нарежьте небольшими кубиками размером примерно 1–1,5 см. Снимите кулинарное кольцо и украсьте верх салата прозрачными кубиками, располагая их так, чтобы они напоминали кусочки льда.

Перед подачей добавьте несколько небольших веточек укропа.

В чём секрет необычной подачи

Главная особенность «Хрустальной ночи» — прозрачное украшение из бульонного желе.

В отличие от обычных салатов, где для оформления используют овощи или зелень, здесь верхний слой напоминает сверкающие кристаллы льда.

Особенно красиво желе смотрится на белоснежной поверхности из натёртых яичных белков.

При этом украшение полностью съедобное и хорошо сочетается с курицей, картофелем и сыром.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: для прозрачного желе используйте хорошо процеженный и обезжиренный бульон. Если на поверхности останется жир, кубики могут получиться мутными. Украшайте салат непосредственно перед подачей, чтобы «хрустальные» кусочки сохранили аккуратную форму и красивый блеск.

Как сделать желе действительно прозрачным

Лучше всего подходит светлый куриный бульон без большого количества специй.

После приготовления его необходимо охладить и удалить застывший жир с поверхности.

Затем бульон следует процедить через несколько слоёв марли.

Не добавляйте в желе измельчённую зелень, перец или другие непрозрачные ингредиенты.

Важно также соблюдать пропорции желатина. Если его окажется слишком мало, кубики будут плохо держать форму.

Для особенно аккуратной нарезки используйте острый нож, предварительно смоченный холодной водой.

Чем можно разнообразить салат

Куриное филе можно заменить отварной индейкой. Вкус получится таким же нежным.

Если хочется добавить немного пикантности, используйте маринованные огурцы вместо свежих, предварительно удалив лишнюю жидкость.

Любителям более насыщенных сочетаний понравится вариант с небольшим количеством обжаренных шампиньонов.

Твёрдый сыр лучше выбирать с мягким сливочным вкусом, чтобы он не перебивал остальные ингредиенты.

А для более лёгкой заправки часть майонеза можно заменить густым натуральным йогуртом.

Как красиво подать «Хрустальную ночь» на Новый год

Лучше всего салат смотрится на большой белой или тёмно-синей тарелке.

На светлом блюде он напоминает заснеженный праздничный пейзаж, а на тёмном прозрачные кубики выглядят особенно выразительно.

Для украшения можно использовать несколько веточек укропа, которые будут напоминать маленькие еловые лапы.

Не стоит перегружать поверхность яркими овощами: главная особенность блюда — сочетание белоснежной основы и прозрачного желе.

Если хочется сделать порционную подачу, приготовьте салат в небольших кулинарных кольцах. Так каждый гость получит собственную миниатюрную «Хрустальную ночь».

Можно ли приготовить заранее

Салат удобно собирать вечером накануне праздника.

За ночь слои пропитаются заправкой и будут лучше держать форму.

Прозрачное желе также можно приготовить заранее и хранить отдельно в закрытом контейнере в холодильнике.

Готовый салат необходимо держать при температуре не выше +4 °C. Желательно съесть его в течение 1–2 суток.

Украшать блюдо кубиками желе лучше незадолго до подачи, чтобы сохранить красивый внешний вид.

Салат «Хрустальная ночь» — интересная альтернатива привычным новогодним закускам. Нежная курица, сыр, овощи и необычное украшение из прозрачного желе создают красивое праздничное сочетание. Такой салат привлечёт внимание гостей ещё до того, как они попробуют первую ложку.

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