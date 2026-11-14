Рустам Минниханов возглавил набсовет общества «Знание» в Татарстане

В Казани прошло общее собрание Татарстанского регионального отделения Российского общества «Знание», участники которого учредили наблюдательный совет и выбрали его председателем Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

Заместителями председателя набсовета стали вице-премьер республики Лейла Фазлеева и председатель Общественной палаты РТ Александр Терентьев. Напомним, что еще 31 октября на совещании в правительстве региона Минниханов подтвердил готовность занять этот пост. Наблюдательный совет будет готовить рекомендации по реализации программ отделения и развивать партнерские связи.

На собрании также переизбрали председателя регионального отделения «Знания» — им вновь стала ректор Казанского инновационного университета имени Тимирясова Асия Тимирясова. Ревизором отделения избран Андрей Никитин. Директор филиала общества в РТ Алексей Зиновьев доложил об итогах работы за девять месяцев 2026 года, отметив рост интереса к деятельности организации, увеличение числа лекторов и членов отделения.

Участники заседания обсудили проект «Советник-просветитель» и работу модельного лектория на базе Штаба общественной поддержки «Единой России». Главный федеральный инспектор по РТ Айрат Ахметшин высоко оценил инициативу, реализуемую в Верхнеуслонском районе. В завершение встречи благодарностями Кабмина РТ отметили 13 просветителей, среди которых советники директоров по воспитанию и их координаторы, а также участники специальной военной операции Кирилл Дмитриев, Марта Макарова и Виталий Ильин.