В Елабуге открыли мемориальную доску в честь ветерана двух войн

В Елабуге на фасаде дома №4а по улице Строителей установили мемориальную доску, посвященную ветерану двух войн Петру Полтанову. Именно в этом доме жил участник боевых действий.

Как сообщили в администрации Елабужского района, инициатива увековечить память ветерана принадлежит местным жителям и общественникам. Петр Полтанов прошел две войны, оставив заметный след в истории города.

Мемориальная доска стала знаком уважения к заслугам ветерана перед Родиной и напоминанием для будущих поколений о его подвиге.