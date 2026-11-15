В Елабуге открыли мемориальную доску в честь ветерана двух войн
В Елабуге на фасаде дома №4а по улице Строителей установили мемориальную доску, посвященную ветерану двух войн Петру Полтанову. Именно в этом доме жил участник боевых действий.
Как сообщили в администрации Елабужского района, инициатива увековечить память ветерана принадлежит местным жителям и общественникам. Петр Полтанов прошел две войны, оставив заметный след в истории города.
Мемориальная доска стала знаком уважения к заслугам ветерана перед Родиной и напоминанием для будущих поколений о его подвиге.
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