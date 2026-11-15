Новости Татарстана

В Елабуге открыли мемориальную доску в честь ветерана двух войн

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Елабуге на фасаде дома №4а по улице Строителей установили мемориальную доску, посвященную ветерану двух войн Петру Полтанову. Именно в этом доме жил участник боевых действий.

Как сообщили в администрации Елабужского района, инициатива увековечить память ветерана принадлежит местным жителям и общественникам. Петр Полтанов прошел две войны, оставив заметный след в истории города.

Мемориальная доска стала знаком уважения к заслугам ветерана перед Родиной и напоминанием для будущих поколений о его подвиге.

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