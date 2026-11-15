Из слоеного теста делаю праздничные колокольчики: рецепт закуски, которая выглядит сложнее, чем готовится

Из обычного слоёного теста можно приготовить праздничную закуску, которая станет настоящим украшением новогоднего стола. Хрустящие «Колокольчики» с нежной сырной начинкой выглядят так, будто над ними пришлось долго работать, хотя весь секрет заключается в простой формовке и нескольких доступных ингредиентах.

Золотистое тесто, ароматный сыр, зелень и необычная форма делают закуску особенно нарядной. Такие колокольчики удобно подавать порционно, а готовить их можно не только на Новый год, но и к любому семейному празднику.

Какие продукты понадобятся

На 10–12 колокольчиков:

слоёное бездрожжевое тесто — 500 г;

сливочный творожный сыр — 150 г;

твёрдый сыр — 100 г;

ветчина — 100 г;

яйцо — 1 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

свежий укроп — небольшой пучок;

кунжут — 1 ч. л.;

чёрный молотый перец — по вкусу.

Для приготовления также понадобятся небольшие металлические конусы для выпечки или самодельные формы из плотной пищевой алюминиевой фольги.

Как приготовить праздничные колокольчики

Разморозьте слоёное тесто согласно инструкции на упаковке. Оно должно стать пластичным, но оставаться прохладным. Твёрдый сыр натрите на мелкой тёрке, а ветчину нарежьте маленькими кубиками. Смешайте творожный сыр с твёрдым сыром, ветчиной, измельчённым чесноком и укропом. Добавьте немного чёрного перца. Уберите начинку в холодильник, пока готовится основа. Слегка раскатайте слоёное тесто и нарежьте полосками шириной около 1,5–2 см. Подготовьте металлические конусы или сформируйте из нескольких слоёв фольги плотные конусообразные заготовки высотой примерно 7–8 см с широким основанием. Слегка смажьте формы растительным маслом. Оберните каждую форму полоской теста по спирали, начиная с узкого конца. Соседние витки должны немного перекрывать друг друга. Широкое основание оставьте открытым, чтобы после выпекания колокольчик можно было наполнить начинкой. Аккуратно прижмите места соединения теста, чтобы заготовки не развернулись в духовке. Выложите формы с тестом на противень, застеленный пергаментом. Смажьте поверхность взбитым яйцом и при желании посыпьте небольшим количеством кунжута. Выпекайте при 190 °C около 15–20 минут до золотистого цвета. Время зависит от размера заготовок и особенностей духовки. Дайте колокольчикам немного остыть, затем осторожно снимите их с форм. Если внутри тесто осталось влажным, верните пустые основы в духовку ещё на несколько минут. Полностью остудите выпечку и наполните сырной начинкой с помощью чайной ложки или кондитерского мешка.

Поставьте готовые колокольчики широким основанием вниз или разложите на сервировочном блюде боком, украсив зеленью.

Почему закуска получается хрустящей

Главный секрет — правильно подготовленное слоёное тесто.

При выпекании тонкие слои теста разделяются, благодаря чему образуется воздушная и хрустящая оболочка.

Важно работать с прохладным тестом. Если оно слишком сильно нагреется, масло начнёт размягчаться, а слои могут хуже подниматься.

Не стоит также слишком плотно наматывать полоски на формы. Тесто должно иметь возможность немного увеличиваться в объёме.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не наполняйте колокольчики горячей начинкой и не добавляйте сырную массу в тёплое тесто. Основа должна полностью остыть, иначе она быстро потеряет хруст. Лучше всего собирать закуску незадолго до подачи на праздничный стол.

Как сделать колокольчики особенно красивыми

Для аккуратной формы используйте полоски теста одинаковой ширины.

Начинайте наматывать их с узкой части конуса и двигайтесь к широкому основанию.

Если полоска закончилась, следующую можно аккуратно присоединить, слегка прижав края.

После выпекания колокольчики приобретут золотистый оттенок. Чтобы подчеркнуть праздничный вид, украсьте широкое основание небольшими веточками укропа.

При желании можно добавить к начинке несколько зёрен граната. Они создадут яркий контраст со светлой сырной массой.

Какие начинки подойдут для слоёных колокольчиков

Вместо ветчины и сыра можно использовать другие сочетания продуктов.

Например, для более нежного вкуса подойдёт начинка из творожного сыра, варёных яиц и зелени.

Любителям грибов понравится вариант с обжаренными шампиньонами, луком и небольшим количеством сливочного сыра.

Для праздничного стола можно приготовить колокольчики с творожным сыром и слабосолёной красной рыбой.

Ещё один вариант — куриное филе с сыром и чесночным соусом.

Главное, чтобы начинка была достаточно густой и не содержала лишней жидкости.

Как подать закуску на Новый год

Готовые колокольчики можно разложить на большом плоском блюде, чередуя их с веточками свежей зелени.

Если хочется сделать подачу более эффектной, используйте небольшую деревянную доску или светлую керамическую тарелку.

В качестве украшения подойдут помидоры черри, зёрна граната и свежий укроп.

Для удобства гостей лучше делать колокольчики небольшими, чтобы каждую порцию можно было съесть за несколько укусов.

Можно ли приготовить заранее

Пустые слоёные колокольчики можно испечь за день до праздника.

После полного остывания храните их в сухом закрытом контейнере при комнатной температуре.

Сырную начинку приготовьте отдельно и уберите в холодильник при температуре не выше +4 °C.

Наполнять колокольчики желательно за 10–15 минут до подачи. Так тесто останется хрустящим, а начинка сохранит свежесть.

Готовую закуску с ветчиной и сыром не следует оставлять при комнатной температуре дольше двух часов.

Праздничные колокольчики из слоёного теста — простой способ удивить гостей необычной подачей. Хрустящая золотистая оболочка, нежная сырная начинка и нарядное оформление превращают доступные продукты в красивую новогоднюю закуску, которая выглядит гораздо сложнее, чем готовится.

Может быть интересно: