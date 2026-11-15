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Что нельзя ставить на новогодний стол 2027 года: какие блюда не понравятся Огненной Козе

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Какие блюда по приметам лучше не готовить на Но...

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Подготовка к Новому году начинается с выбора праздничного меню. Многие хозяйки стараются не только приготовить любимые семейные блюда, но и учесть символику наступающего года. В 2027 году особое внимание привлекает Огненная Коза, которой в современных праздничных поверьях приписывают любовь к натуральным продуктам, зелени и разнообразным овощным блюдам.

Согласно таким представлениям, некоторые угощения лучше исключить из меню или хотя бы не делать их главными на праздничном столе.

Какие блюда не советуют готовить на Новый год 2027

Первым в списке условных запретов оказывается баранина и козлятина. Сторонники новогодних примет считают, что подавать мясо животного, символизирующего наступающий год, не стоит. Однако это современное суеверие, а не обязательное правило восточной культуры.

Также в подобных рекомендациях нередко предлагают отказаться от слишком жирных блюд, тяжелых соусов и большого количества жареного мяса. Вместо них советуют выбирать запеченную птицу, рыбу, овощные гарниры и легкие закуски.

Еще одна рекомендация касается чрезмерно острых блюд. Считается, что Огненная Коза предпочитает гармонию, поэтому слишком агрессивные вкусовые сочетания якобы не соответствуют характеру символа года.

Что лучше поставить на праздничный стол

В качестве альтернативы можно приготовить салаты со свежей зеленью, запеченные овощи, блюда с сыром, орехами и фруктами. Для горячего подойдут курица с травами, рыба в духовке или овощная запеканка.

При этом полностью менять привычное меню необязательно. Оливье, селедка под шубой и другие традиционные блюда вполне могут остаться на столе.

Важно помнить, что по китайскому календарю год Огненной Козы начнется только 6 февраля 2027 года. Поэтому все рекомендации о новогоднем меню носят символический характер и не являются настоящими запретами.

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