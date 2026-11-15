Скорая столкнулась с авто рэпера в центре Казани, пострадали медики

Вечером на перекрестке Щербаковского переулка и улицы Бутлерова в Казани столкнулись автомобиль скорой помощи и «Мерседес», за рулем которого находился рэпер Friendly Thug 52 Ngg. В результате аварии пострадали сотрудники скорой, сообщили в городской ГАИ.

По предварительным данным, водитель кареты скорой проехал на красный свет, нарушив правила. При этом проблесковые маячки были включены, а звуковой сигнал не работал. Сам музыкант, известный по треку Lost Angeles, заявил, что «все живы, здоровы», однако в ГАИ уточнили, что медицинские работники получили травмы.

Из-за инцидента рядом с ТЦ «Кольцо» образовалась небольшая пробка. В этот же день у рэпера был запланирован концерт в «Корстоне».