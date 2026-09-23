Технологии

Anthropic представила Opus 5.5 с рекордом в программировании

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Anthropic во вторник представила модель Opus 5.5, заявив о новом рекорде в программировании и интеллектуальной работе. По данным TechCrunch, разработчик утверждает, что в ряде тестов новинка обошла более крупную модель Fable.

Использование Opus 5.5 обходится дешевле: миллион выходных токенов стоит 20 долларов против 25 долларов у предыдущей версии, снизились и цены по другим показателям. Модели требуется меньше вычислительных ресурсов, поэтому она запускается быстрее. Кроме того, она справилась с несколькими неформальными заданиями, которые Fable выполнить не смогла.

Изменился и стиль ответов: модель реже прибегает к специализированному жаргону и чаще выносит ключевую информацию в начало сообщения. Предыдущая версия Opus 5 вышла 24 июля, так что между релизами прошло около двух месяцев. По возможностям в биологии и кибербезопасности Opus 5.5 сопоставима с Mythos, поэтому для неё действуют те же меры защиты, что и для Fable, включая ограничения на поиск уязвимостей в скомпилированных программах и разработку распознаваемого биологического оружия.

В ближайшие недели Anthropic планирует выпустить Sonnet 5.5 и Haiku 5.5, от которых в компании ждут улучшения производительности. Opus 5.5 стала первой моделью Anthropic после того, как генеральный директор Дарио Амодеи поддержал идею замедлить развитие передовых систем, чтобы темпы совершенствования технологий соответствовали прогрессу в их согласовании с требованиями безопасности. Обучение безопасности новинки включало проверку согласования и оценку со стороны внешних организаций, в том числе METR и Frontier Design, а Anthropic сообщила о подготовке более совершенных систем обучения и оценки для будущих моделей.

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