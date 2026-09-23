Технологии

В Android нашли настройки для снижения отвлекающих факторов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Изменение ряда настроек Android способно улучшить впечатления от использования телефона. Опытом такой настройки поделилась редактор издания MakeUseOf Каника Гогия, информацию приводит портал Lenta.ru.

Сначала журналистка запретила автоматическое размещение значков новых приложений на главном экране, а также уменьшила число системных анимаций, вызывавших заметные задержки в работе устройства. Добраться до этих параметров можно через раздел «О телефоне»: достаточно семь раз коснуться номера сборки операционной системы, после чего открывается скрытый раздел «Параметры разработчика».

Гогия отключила и фоновое сканирование Wi-Fi и Bluetooth — при активной функции Android продолжает искать близлежащие сети и устройства даже после выключения соответствующих беспроводных интерфейсов. Кроме того, она запретила приложениям магазинов, сервисам доставки еды и другим программам присылать рекламные сообщения и выключила параметр «Показывать рекомендуемые приложения».

Как отметила автор, время автономной работы устройства после всех изменений не увеличилось, а производительность не выросла. При этом смартфон стал значительно меньше отвлекать её в повседневном использовании.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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