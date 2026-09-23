Технологии

Сбер расширил GigaCowork готовыми ролями ИИ-агентов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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На конференции «ГигаКонф для бизнеса» Сбер показал обновление GigaCowork — платформы, с помощью которой компании создают ИИ-агентов и управляют ими. Новые функции вывели в демо-режиме, постепенно они откроются всем пользователям платформы. Разработкой занимается компания «Салют для бизнеса», входящая в группу Сбер.

Одно из ключевых дополнений — витрина готовых ролей для цифровых сотрудников. Кроме того, в платформе заработал запуск задач по расписанию и событиям, появилась возможность собирать мини-приложения и дашборды без кода, а также десктоп-приложение для заметок по онлайн-встречам. Платформа получила интеграции с внешними рыночными данными от ведущих аналитических хабов в разных экспертных областях: право и законодательство, проверка контрагентов, поиск поставщиков и потенциальных клиентов, информация с финансовых рынков.

Пользователям стал доступен каталог навыков и плагинов для типовых офисных задач — сценарии для него готовили отраслевые и функциональные эксперты. Навык представляет собой пошаговую инструкцию, по которой агент выполняет задачу: например, «Анализ отклонения плана продаж» сопоставляет плановые и фактические продажи и прогнозирует выручку, а «Оценка резюме» помогает HR-специалистам отбирать кандидатов. Агентам можно поручать и регулярную работу — ежедневный сбор данных о новых сделках или еженедельную сводку по обращениям в поддержку. Десктоп-приложение для транскрибации записывает разговор в любом сервисе видеоконференций, разделяет реплики участников и учитывает заметки пользователя по ходу звонка, включая расшифровку внутренних сокращений.

Старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев сообщил, что за четыре месяца с момента запуска платформой воспользовались несколько десятков тысяч пользователей: «Компании поручают агентам все больше повседневной работы, от документов и отчетности до аналитики на данных из корпоративных систем». Генеральный директор «Салют для бизнеса» Владимир Толмачев отметил, что компаниям нужно единое решение, где любой сотрудник может делегировать агентам операционные задачи и встроить их в привычные рабочие процессы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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