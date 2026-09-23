За 8 месяцев 2026 года автодилеров закрылось на 506 больше, чем открылось

За восемь месяцев 2026 года в России закрылось 1728 автодилеров, тогда как открылось 1222. Закрытых компаний оказалось на 506 больше, чем открытых; превышение над числом новых составило более 41%. На 1 сентября в стране действует 16 576 автодилеров — на 3% меньше, чем в начале года. Из них 4845 индивидуальных предпринимателей (29,24%) и 11 731 юридическое лицо (70,77%).

Сокращение затронуло все ведущие регионы. В Москве прекратили работу 281 дилер, открылись 277. В Приморском крае закрылись 148 компаний при 145 новых. В Краснодарском крае ликвидированы 77 дилеров, созданы 58. В Московской области закрылось 89 при 52 открытых. В Татарстане соотношение составило 81 закрывшуюся компанию на 37 открытых.

В разговоре с «Известиями» аналитик «Контур.Фокуса» Анастасия Мокшанцева назвала ситуацию на рынке сложной. По её словам, давление оказывают снижение потребительского спроса и высокая ключевая ставка, из-за чего автокредиты стали менее доступны. Ещё одной причиной сокращения автодилеров она называет массовую экспансию китайских производителей в 2022–2023 годах, которая привела к перенасыщению рынка и острой конкуренции между дилерами.