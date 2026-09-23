Новости Татарстана

Готовность к зиме в Татарстане: Челны перепутали паспорта, Казань отстает

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Татарстане проверили готовность домов к зиме:...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Готовность многоквартирных домов Татарстана к отопительному сезону оказалась под вопросом: в ГИС ЖКХ размещено 16,2 тыс. актов при 18,4 тыс. домов, то есть 88,4% жилфонда. Об этом сообщили в Госжилинспекции республики.

Самый заметный сбой зафиксирован в Набережных Челнах. На полторы тысячи городских многоэтажек в системе числится почти 4,8 тысячи паспортов готовности. Глава Госжилинспекции Татарстана Александр Тыгин на брифинге в правительстве признал: из-за такого расхождения оценить реальную подготовку к зиме невозможно.

Тыгин предположил, что в Челнах перепутали информационные системы или внесли данные детсадов и школ. Ведомство пока не может наладить с коллегами рабочий диалог, а значит, реальная доля этих 16,2 тысячи документов в общей картине остается неясной.

В Актанышском, Балтасинском, Верхнеуслонском и Сармановском районах не размещено ни одного документа. Казань подтвердила готовность 2 877 зданий из 6 050 — меньше половины. В Бугульминском районе паспорта заведены на 435 объектов из 853 (около 51%), в Лаишевском — на 163 из 282 (58%).

При этом Минстрой Татарстана заявил о почти полном охвате: в системе оказалось 18 239 паспортов при 18 244 возможных, а документы дошли до 41 организации теплоснабжения из 116. Эти данные привел министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин. Тыгин предупредил, что бумаги для управляющих компаний, ресурсников и муниципальных штабов часто становятся инструментом красивой отчетности, которая не отражает состояние инженерных систем. С октября за отсутствие электронного паспорта в ГИС ЖКХ могут оштрафовать, а сплошная проверка загрузки данных начнется с 30 сентября. Тыгин призвал жителей оценивать реальную техническую готовность подъездов и дворов, а не только наличие виртуального документа.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Министр Силуанов раскрыл, куда отправились 15 трлн рублей из ФНБ

Гид по Казани

3 часа назад

Где заказать еду в Казани: гид по лучшим доставкам

как избавиться от вьюнка на огороде быстро и навсегда

Технологии

день назад

Эксперт: корпоративные ноутбуки снижают риск утечки данных

Интересное в Казани

2 дня назад

Журналиста ProKazan оставили за городом без машины: рассказываем, удобно ли обойтись без автомобиля в поселке под Казанью

фундамент под ключ в Уфе

Не у нас

день назад

Священник Головин перечислил грехи, губящие душу

Не у нас

день назад

Священник разъяснил, могут ли вечные адские муки закончиться

Новости Татарстана

23 часа назад

Госдума: ЦИК Татарстана назвал избранных депутатов и итоги голосования

Кулинария

день назад

Квашеная капуста получается мягкой, а не хрустящей: что делают неправильно еще до появления рассола

Технологии

день назад

Владельцы телевизоров LG снимают Wi-Fi и Bluetooth на фоне обвинений в слежке
Экономика
42 минуты назад

За 8 месяцев 2026 года автодилеров закрылось на 506 больше, чем открылось

За восемь месяцев 2026 года в России закрылось ...

Технологии

30 минут назад

В Android нашли настройки для снижения отвлекающих факторов

Полезное

час назад

Депутатом Госсовета Татарстана избран Фарид Абдулганиев

Кулинария

час назад

Манная каша получается с комочками: дело не только в том, как быстро засыпать крупу

Технологии

час назад

Сбер расширил GigaCowork готовыми ролями ИИ-агентов
Windows 7 зависала на экране приветствия из-за ...
Технологии
2 часа назад

Windows 7 зависала на экране приветствия из-за однотонной заливки

Технологии

час назад

Tecno объявила о выходе в России смарт-часов Watch GT 1S и Watch 4

Технологии

2 часа назад

Neuro.net представила новое поколение синтеза речи Neuro TTS

Технологии

3 часа назад

Anthropic представила Opus 5.5 с рекордом в программировании
«Чей это город — туристов или горожан?»: расска...
Интересное в Казани
5 дней назад

«Чей это город — туристов или горожан?»: рассказываем, кому на самом деле досталась новая набережная в Казани