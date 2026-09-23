Готовность к зиме в Татарстане: Челны перепутали паспорта, Казань отстает

Готовность многоквартирных домов Татарстана к отопительному сезону оказалась под вопросом: в ГИС ЖКХ размещено 16,2 тыс. актов при 18,4 тыс. домов, то есть 88,4% жилфонда. Об этом сообщили в Госжилинспекции республики.

Самый заметный сбой зафиксирован в Набережных Челнах. На полторы тысячи городских многоэтажек в системе числится почти 4,8 тысячи паспортов готовности. Глава Госжилинспекции Татарстана Александр Тыгин на брифинге в правительстве признал: из-за такого расхождения оценить реальную подготовку к зиме невозможно.

Тыгин предположил, что в Челнах перепутали информационные системы или внесли данные детсадов и школ. Ведомство пока не может наладить с коллегами рабочий диалог, а значит, реальная доля этих 16,2 тысячи документов в общей картине остается неясной.

В Актанышском, Балтасинском, Верхнеуслонском и Сармановском районах не размещено ни одного документа. Казань подтвердила готовность 2 877 зданий из 6 050 — меньше половины. В Бугульминском районе паспорта заведены на 435 объектов из 853 (около 51%), в Лаишевском — на 163 из 282 (58%).

При этом Минстрой Татарстана заявил о почти полном охвате: в системе оказалось 18 239 паспортов при 18 244 возможных, а документы дошли до 41 организации теплоснабжения из 116. Эти данные привел министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин. Тыгин предупредил, что бумаги для управляющих компаний, ресурсников и муниципальных штабов часто становятся инструментом красивой отчетности, которая не отражает состояние инженерных систем. С октября за отсутствие электронного паспорта в ГИС ЖКХ могут оштрафовать, а сплошная проверка загрузки данных начнется с 30 сентября. Тыгин призвал жителей оценивать реальную техническую готовность подъездов и дворов, а не только наличие виртуального документа.