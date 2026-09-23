Новости Татарстана

Татарстанцы стали на 40% чаще обращаться в Госжилинспекцию

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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С начала года жители Татарстана направляли в Госжилинспекцию примерно на 40 процентов больше обращений, чем за тот же период 2025-го. Сравнивали отрезок с 1 января по 20 сентября. Об этом на брифинге рассказал начальник Госжилинспекции и главный государственный жилищный инспектор республики Александр Тыгин.

По его словам, рост неравномерный: в одних муниципалитетах количество жалоб выросло очень сильно, в других снизилось. Отдельно Тыгин отметил сентябрь — такого резкого подъема за пять лет не наблюдалось. «В этом году у нас по сравнению с прошлым годом рост обращений примерно 40%», — сказал он.

Каждое пятое обращение оказалось повторным. Чаще всего татарстанцы жаловались на начисление и оплату ЖКУ, текущий ремонт общего имущества (9,8%), горячее водоснабжение (9%), содержание общего имущества (8,5%), а также холодное водоснабжение и канализацию (5,4%).

Ранее сообщалось, что в «Максе» число домовых чатов многоквартирных домов республики превысило 15 тысяч. Владельцем этих чатов выступает Госжилинспекция Татарстана — это сделано, чтобы при смене управляющей компании собственники не искали друг друга на сервисе. Главная задача таких чатов — оперативно передавать жильцам информацию об отключениях воды, газа и других аварийных ситуациях.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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