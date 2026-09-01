Мягкие помидоры не выбрасываю: измельчаю и готовлю соус, который потом храню в холодильнике

Мягкие помидоры уже плохо подходят для салата, но для домашнего соуса их консистенция не мешает. Если на плодах нет плесени, неприятного запаха и следов порчи, их можно измельчить и проварить со специями.

Получается густой томатный соус для макарон, пиццы, тушеных овощей или мяса. Его удобно приготовить сразу из нескольких помидоров и держать небольшую порцию в холодильнике.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Если помидоры очень водянистые, я не пытаюсь загустить соус мукой. Просто беру широкую кастрюлю или сотейник — в ней лишняя влага выпаривается быстрее».

Что понадобится

На небольшую банку:

помидоры — 1 кг;

репчатый лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

растительное масло — 2 ст. л.;

сахар — 1 ч. л.;

соль — 1 ч. л. без горки;

черный перец — по вкусу;

сушеный базилик или орегано — 1 ч. л.

Количество сахара можно уменьшить или увеличить в зависимости от кислоты помидоров.

Как приготовить

Проверьте помидоры. Вымойте их, удалите плодоножки и поврежденные участки. Плоды с плесенью или признаками порчи для соуса не используйте. Измельчите. Нарежьте помидоры крупными кусками и пробейте блендером. Для более однородного соуса массу можно протереть через сито. Обжарьте лук. Мелко нарежьте его и готовьте на растительном масле 4–5 минут на среднем огне. Добавьте чеснок и прогрейте еще около 30 секунд. Добавьте томаты. Перелейте измельченные помидоры в сотейник, положите соль, сахар, перец и сушеные травы. Уварите соус. Готовьте без крышки на небольшом огне 30–40 минут, периодически перемешивая. Объем должен уменьшиться, а консистенция стать заметно гуще. Остудите. Переложите готовый соус в чистую емкость, дайте остыть и только после этого уберите в холодильник.

Как получить нужную густоту

Не стоит закрывать кастрюлю крышкой: соусу нужно отдавать влагу. Чем сочнее помидоры, тем дольше потребуется уваривание.

Готовность удобно проверять ложкой. Проведите ею по дну сотейника: если дорожка остается видимой несколько секунд и не заполняется водой моментально, соус уже достаточно густой.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Я раскладываю соус небольшими порциями, чтобы не держать открытую емкость неделями. Для длительного хранения такую заготовку лучше заморозить порционно».

Соус удобно добавлять в горячие блюда прямо из холодильника, а лишнюю порцию можно заморозить в небольших контейнерах.

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