Мягкие помидоры не выбрасываю: измельчаю и готовлю соус, который потом храню в холодильнике
Про Казань
Мягкие помидоры уже плохо подходят для салата, но для домашнего соуса их консистенция не мешает. Если на плодах нет плесени, неприятного запаха и следов порчи, их можно измельчить и проварить со специями.
Получается густой томатный соус для макарон, пиццы, тушеных овощей или мяса. Его удобно приготовить сразу из нескольких помидоров и держать небольшую порцию в холодильнике.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Если помидоры очень водянистые, я не пытаюсь загустить соус мукой. Просто беру широкую кастрюлю или сотейник — в ней лишняя влага выпаривается быстрее».
Что понадобится
На небольшую банку:
- помидоры — 1 кг;
- репчатый лук — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- соль — 1 ч. л. без горки;
- черный перец — по вкусу;
- сушеный базилик или орегано — 1 ч. л.
Количество сахара можно уменьшить или увеличить в зависимости от кислоты помидоров.
Как приготовить
- Проверьте помидоры. Вымойте их, удалите плодоножки и поврежденные участки. Плоды с плесенью или признаками порчи для соуса не используйте.
- Измельчите. Нарежьте помидоры крупными кусками и пробейте блендером. Для более однородного соуса массу можно протереть через сито.
- Обжарьте лук. Мелко нарежьте его и готовьте на растительном масле 4–5 минут на среднем огне. Добавьте чеснок и прогрейте еще около 30 секунд.
- Добавьте томаты. Перелейте измельченные помидоры в сотейник, положите соль, сахар, перец и сушеные травы.
- Уварите соус. Готовьте без крышки на небольшом огне 30–40 минут, периодически перемешивая. Объем должен уменьшиться, а консистенция стать заметно гуще.
- Остудите. Переложите готовый соус в чистую емкость, дайте остыть и только после этого уберите в холодильник.
Как получить нужную густоту
Не стоит закрывать кастрюлю крышкой: соусу нужно отдавать влагу. Чем сочнее помидоры, тем дольше потребуется уваривание.
Готовность удобно проверять ложкой. Проведите ею по дну сотейника: если дорожка остается видимой несколько секунд и не заполняется водой моментально, соус уже достаточно густой.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Я раскладываю соус небольшими порциями, чтобы не держать открытую емкость неделями. Для длительного хранения такую заготовку лучше заморозить порционно».
Соус удобно добавлять в горячие блюда прямо из холодильника, а лишнюю порцию можно заморозить в небольших контейнерах.
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