Xiaomi Pad 9 Pro Max в утечке: 13-дюймовый экран и новый чип XRING O3

В сети появились подробности о планшете Xiaomi Pad 9 Pro Max: по данным Ferra и Gizmochina, он получит 13-дюймовый экран с опциональным матовым покрытием и красный корпус. Ожидается, что новинку представят в начале сентября наряду со складным Xiaomi 18 Fold и другими моделями линейки Pad 9.

Судя по инженерному образцу, планшет будет иметь 8 ГБ оперативной памяти, а серийные версии — до 16 ГБ ОЗУ и накопитель объёмом 512 ГБ или 1 ТБ. Ёмкость аккумулятора превысит 10 000 мА·ч, поддержка зарядки составит 120 Вт, а вес устройства — около 650 г.

Инсайдер Digital Chat Station связывает Pad 9 Pro Max с новым процессором XRING O3, который также дебютирует в Xiaomi 18 Fold. Планшет может стать самым доступным устройством на этой платформе: складной смартфон, по прогнозам, будет стоить дороже $1500. Чип включает 10 ядер (6 сверхкрупных и 4 крупных) с частотой до 4,35 ГГц и 16-ядерный GPU G2-Ultra NX с трассировкой лучей третьего поколения. В многоядерном тесте он набирает более 15 000 баллов — примерно на 60% больше, чем предшественник.

Ранее в утечках также фигурировали другие модели серии: Xiaomi Pad 9 Pro с 12,5-дюймовым ЖК-экраном и зарядкой 67 Вт, а также Xiaomi Pad 9 с 11,2-дюймовым дисплеем и зарядкой 45 Вт. Все эти данные пока не подтверждены официально.