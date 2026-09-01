Технологии

В браузере ожили винтажные ИИ-программы 1970–1990 годов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В онлайн-архиве появилась коллекция «Винтажный ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Прямо в браузере теперь можно запустить программы, имитировавшие искусственный интеллект в 1970–1990 годах. Они вошли в новую подборку «Винтажный искусственный интеллект» в онлайн-архиве. О её появлении сообщает портал Ferra.

Куратором коллекции стал Джейсон Скотт. Центральное место занимает ELIZA — легендарный чат-бот 1960-х. Его сценарий DOCTOR воспроизводил поведение психотерапевта, и, как утверждается, первые пользователи делились с ним проблемами, как с живым врачом. В собрании представлены десятки версий ELIZA, так как её многократно переписывали.

Кроме того, в коллекцию включён коммерческий бот Racter 1985 года, который генерировал абзацы прозы, иногда настолько необычные, что их издавали в книгах. Также доступны игры Alter Ego от Activision и Little Computer People.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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