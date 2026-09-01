Технологии

SlashGear объяснил причину громоздких камер на смартфонах

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Современные смартфоны вынуждены нести на задней панели массивные выступы камер, и издание SlashGear объяснило, почему так происходит. Инженеры размещают объективы и сенсоры снаружи корпуса, чтобы повысить качество съёмки.

По словам авторов материала, подобная конструкция чаще встречается у устройств среднего и высокого класса. Спрятать все модули внутри тонкого корпуса крайне сложно, а увеличенная площадь объективов и сенсоров позволяет захватывать больше света и тем самым улучшать качество снимков.

Особенно много места требуют объективы с оптическим зумом. Инженеры находят способы компактного размещения этих компонентов, однако полностью скрыть их внутри корпуса невозможно. По мнению журналистов, для этого потребуются совершенно новые технологии камер.

В конце августа специалисты How-To Geek объяснили, почему выпуск смартфонов с металлическими корпусами почти прекратился. Причина — помехи, которые металл создаёт для беспроводной связи.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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