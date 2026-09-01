Пользователи Samsung Galaxy S26 Ultra жалуются на красные точки в углах дисплеев

Владельцы Samsung Galaxy S26 Ultra столкнулись с неприятным дефектом: в углах экранов их смартфонов появляются красные точки. О проблеме сообщает корейское издание Newsway.

Жалобы начали поступать с июня. Samsung не признала случившееся дефектом и порекомендовала пользователям обновить прошивку в сервисном центре, а затем — изменить настройки цветопередачи дисплея. Если это не поможет, клиентов попросили снова посетить сервисный центр.

По данным Newsway, даже после бесплатной замены экрана на новых дисплеях вскоре обнаруживались те же точки. В основном с проблемой столкнулись клиенты из Южной Кореи: предполагается, что неисправность затронула первую партию устройств, выпущенных для этого рынка.

Журналисты также упоминают теории пользователей о том, что экраны могли быть плохо склеены на производстве и отклеиваются под воздействием ультрафиолета. Ранее издание XDA рекомендовало для повышения производительности Samsung отключать функции RAM Plus и Always On Display.