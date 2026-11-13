Лаваш, сыр и зелень — больше ничего сложного: хрустящие рулетики исчезают со стола за минуты

Тонкий лаваш, расплавленный сыр и свежая зелень — из этих простых продуктов получается закуска, которая легко заменит привычные бутерброды. Достаточно завернуть начинку в тонкие рулетики и обжарить до золотистой корочки. Снаружи они становятся хрустящими, а внутри скрывается нежная сырная масса с ароматом укропа и чеснока.

Такие рулетики удобно приготовить к завтраку, семейному ужину или праздничному столу. На подготовку уйдёт около 10 минут, а остальные хлопоты возьмёт на себя сковорода.

Какие продукты понадобятся

На 10–12 рулетиков:

тонкий лаваш — 2 листа;

твёрдый сыр — 150 г;

сулугуни — 100 г;

свежий укроп — небольшой пучок;

зелёный лук — 3 пера;

чеснок — 1 зубчик;

сметана — 2 ст. л.;

яйцо — 1 шт.;

растительное масло — для жарки;

чёрный перец — по вкусу.

Можно использовать только один вид сыра, но сочетание твёрдого сыра и сулугуни делает начинку одновременно насыщенной и тягучей.

Как приготовить хрустящие рулетики из лаваша

Натрите оба вида сыра на крупной тёрке. Мелко нарежьте укроп и зелёный лук. Чеснок пропустите через пресс. Соедините сыр, зелень и чеснок в глубокой миске. Добавьте сметану и немного чёрного перца. Перемешайте до однородности. Нарежьте лаваш на прямоугольники размером примерно 12 × 18 см. Выложите на каждый кусочек по столовой ложке начинки, распределив её ближе к одному краю. Подверните боковые стороны внутрь и сверните плотный рулетик. В отдельной миске слегка взбейте яйцо. Смажьте края рулетиков яйцом, чтобы они не раскрывались во время жарки. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выложите рулетики швом вниз и обжаривайте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Готовую закуску переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла.

Подавайте горячими, пока сыр внутри остаётся мягким и тянется при разламывании.

Почему рулетики получаются хрустящими

Секрет заключается в тонком лаваше и правильной температуре сковороды.

При обжаривании поверхность быстро подсыхает и становится румяной, а сыр внутри успевает расплавиться.

Если жарить на слишком сильном огне, лаваш быстро потемнеет, а начинка останется холодной. Поэтому лучше использовать умеренный нагрев и не торопиться с переворачиванием.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не кладите слишком много начинки. Достаточно одной столовой ложки на рулетик. Если сыра будет избыток, он начнёт вытекать на сковороду и пригорать. А чтобы лаваш не ломался при сворачивании, слегка сбрызните его водой и оставьте на минуту размягчиться.

Какой сыр лучше использовать

Для начинки подходят практически любые сыры, которые хорошо плавятся.

Сулугуни — даёт характерную тягучую текстуру.

Моцарелла — делает начинку мягкой и сливочной.

Гауда — добавляет насыщенный сырный вкус.

Российский сыр — доступный вариант для повседневного приготовления.

Брынза — придаёт солоноватость, но её лучше смешивать с более мягким сыром.

Если используете солёную брынзу или сулугуни, дополнительно солить начинку обычно не требуется.

С чем ещё можно смешать сыр

Базовую начинку легко разнообразить.

Для более насыщенного вкуса добавьте мелко нарезанные шампиньоны, предварительно обжаренные до испарения жидкости.

Можно положить немного варёного яйца, сладкого перца или творожного сыра.

Любителям пикантных закусок подойдёт небольшое количество паприки или острого перца.

Однако не стоит добавлять слишком много влажных ингредиентов, иначе лаваш может размокнуть.

Как приготовить рулетики без жарки в масле

Если хочется сделать закуску менее жирной, воспользуйтесь духовкой.

Разогрейте её до 190 °C.

Выложите рулетики на противень с пергаментом, смажьте поверхность небольшим количеством растительного масла и отправьте запекаться на 10–15 минут.

Когда лаваш станет золотистым, достаньте противень.

В духовке рулетики получаются более равномерно подрумяненными, хотя корочка может отличаться от жареного варианта.

Как подать закуску на праздничный стол

Для красивой подачи разрежьте рулетики наискосок на две части и выложите на большое блюдо срезом вверх.

Украсьте свежим укропом и несколькими ломтиками помидора.

Рядом можно поставить соус из сметаны, чеснока и зелени.

Такая закуска особенно хорошо подходит для новогоднего стола: её удобно брать руками, а готовится она из продуктов, которые несложно найти в любом магазине.

Можно ли приготовить заранее

Начинку можно смешать за несколько часов до подачи и хранить в холодильнике.

Рулетики лучше сворачивать непосредственно перед жаркой, иначе лаваш постепенно впитает влагу из сыра и сметаны.

Уже обжаренную закуску желательно подавать сразу. Если она остыла, разогрейте рулетики на сухой сковороде или в духовке при 170–180 °C в течение нескольких минут.

Рулетики из лаваша с сыром и зеленью — простой способ приготовить аппетитную закуску без долгой подготовки. Хрустящая оболочка, нежная тягучая начинка и аромат свежей зелени делают их удачным дополнением к завтраку или праздничному столу. Главное — не перегружать лаваш начинкой и жарить на умеренном огне.

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