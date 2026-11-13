Новости Татарстана

В Татарстане утвердили правила присвоения имен героев организациям

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Кабинет министров Татарстана разработал порядок присвоения имен погибших при защите Отечества государственным организациям республики. Документ определяет, кто может выступить с инициативой, какие документы для этого потребуются и как будет приниматься решение. Сейчас проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу, сообщает Татар-информ.

Присвоить имя можно будет человеку, который родился, проживал или был похоронен на территории Татарстана. Инициировать процедуру смогут республиканские органы власти, муниципалитеты, общественные и религиозные организации, а также военный комиссариат. Для этого необходимо направить ходатайство в Межведомственную комиссию по увековечению памяти выдающихся личностей и знаменательных событий. Обычно обращение принимается не ранее чем через три года после гибели человека, однако в отдельных случаях комиссия может рассмотреть его и раньше.

К ходатайству нужно приложить биографическую справку, документ, подтверждающий смерть, согласие наследников на обработку персональных данных, а также согласие самой организации и ее учредителя. Кроме того, потребуется обосновать необходимость присвоения имени и представить проект нового названия. Комиссия может поддержать инициативу, предложить альтернативную форму увековечения памяти или отказать с объяснением причин — после их устранения можно обратиться повторно.

Окончательное решение оформят постановлением Кабинета министров или приказом учредителя организации. Затем в учредительные документы внесут изменения, а информацию о новом названии разместят на официальном сайте.

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