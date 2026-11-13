Метшин оценил новые турникеты на «Площади Тукая»

Мэр Казани Ильсур Метшин осмотрел обновленные турникеты на станции метро «Площадь Тукая». Оборудование презентовали управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка Руслан Салимов и генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.

Новые турникеты, установленные в вестибюле со стороны ТЦ «Кольцо», в 2,5 раза уже прежних. Это позволило увеличить число проходов на вход с шести до 11, а на выход — с четырех до шести. Ежедневно через этот вестибюль проходят более 25 тысяч пассажиров, и, по оценке участников проекта, пропускная способность вырастет на 50%.

Вместо вращающихся механизмов теперь используются распашные створки, которые быстрее открываются и остаются открытыми при интенсивном потоке благодаря датчикам. Оборудование разработано казанской компанией на базе российского ПО, оснащено дисплеями и поддерживает оплату по биометрии и QR-коду. На десяти турникетах заработал сервис «Оплата улыбкой», доступный всем пассажирам независимо от банка.

Как отметил Руслан Салимов, обновление приурочено к 185-летию Сбера. Мэр Казани подчеркнул, что умные турникеты повышают безопасность и экономическую эффективность, а гендиректор «Метроэлектротранса» добавил, что проект сократит очереди на входе и выходе.