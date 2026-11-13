Нижнекамская компания выплатила работникам долг по зарплате в 28 млн рублей

Нижнекамское ООО «СОМТЕХ РУ» погасило задолженность по заработной плате перед 103 сотрудниками. Сумма долга превысила 28,1 миллиона рублей — деньги не выплачивались с июля по август 2026 года.

К ситуации подключилась прокуратура Татарстана. Надзорное ведомство внесло представление руководителю организации и возбудило в отношении должностного лица административное дело по статье о невыплате зарплаты в установленный срок. После вмешательства прокуроров работники получили причитающиеся средства.

По данным открытых источников, «СОМТЕХ РУ» занимается строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. Генеральным директором компании значится Осман Талаш, выручка организации за 2025 год составила 203 миллиона рублей.