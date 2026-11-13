Новости Татарстана

В Набережных Челнах в декабре откроется обновленный офтальмологический центр

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Жители Набережных Челнов и Закамья в декабре 2026 года смогут получить плановую офтальмологическую помощь в новом консультативно-диагностическом центре. Он разместится на площадях городской больницы № 2, сообщили в Минздраве Татарстана.

Учреждение оснастят современными лазерными установками, что позволит проводить коагуляцию сетчатки при дистрофиях и разрывах, лечить диабетические поражения глаз, а также выполнять вмешательства при глаукоме и вторичной катаракте. Помимо этого, здесь заработает малая амбулаторная хирургия: врачи смогут удалять халязионы, птеригиумы и новообразования век.

Сейчас медучреждение оформляет разрешительные документы, специалисты готовят кабинеты и рабочие места. На втором этапе проекта запланировано создание круглосуточного стационара, на его площадях уже начат капитальный ремонт. Кроме того, принято решение обновить стационар Центра реабилитации слуха в Набережных Челнах — работы начнутся в 2028 году.

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