Новости Казани

ЗАГС Приволжского района Казани возобновит работу после ремонта

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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С понедельника, после завершения ремонтных работ, вновь откроется ЗАГС Приволжского района Казани. Учреждение временно приостанавливало свою деятельность для проведения обновления помещений.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, для сотрудников ЗАГСа закупили новую мебель и современное оборудование, а также обустроили дополнительные рабочие места. Это позволит улучшить качество обслуживания посетителей и ускорить процедуры регистрации.

ЗАГС Приволжского района начнет принимать граждан в обычном режиме уже в начале следующей недели.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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