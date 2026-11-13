ЗАГС Приволжского района Казани возобновит работу после ремонта

С понедельника, после завершения ремонтных работ, вновь откроется ЗАГС Приволжского района Казани. Учреждение временно приостанавливало свою деятельность для проведения обновления помещений.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, для сотрудников ЗАГСа закупили новую мебель и современное оборудование, а также обустроили дополнительные рабочие места. Это позволит улучшить качество обслуживания посетителей и ускорить процедуры регистрации.

ЗАГС Приволжского района начнет принимать граждан в обычном режиме уже в начале следующей недели.