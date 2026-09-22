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Генетик Северинов: Идеи об искусственной матке обгоняют науку

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Идеи о скором выращивании полноценных органов и вынашивании детей в искусственной матке пока опережают реальные возможности науки. Об этом заявил генетик, доктор биологических наук Константин Северинов, сообщает 360.ru.

По словам ученого, ожидать быстрого появления таких технологий не стоит. Он отметил, что многие представления, которые широко обсуждаются и воспринимаются как близкая реальность, на деле пока ею не являются.

Северинов также скептически оценил возможность создания полноценных работающих органов с помощью трехмерной печати в ближайшей перспективе.

При этом профессор подчеркнул, что исследования в этом направлении продолжаются, а сама область находится в начале развития. Он не исключил, что в будущем ученые смогут добиться значимых результатов.

Ранее сообщалось о первом российском государственном стандарте для трехмерной биопечати эквивалентов тканей и органов. Документ закрепляет терминологию, материалы и основные методы работы в этой сфере.

Предполагается, что стандартизация поможет развивать технологию и постепенно переходить от лабораторных экспериментов к созданию биомедицинских изделий.

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