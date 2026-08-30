«Основа нашего единства»: как рождалась Республика Татарстан

30 августа 1990 года Верховный Совет Татарстана принял Декларацию о государственном суверенитете. Решение было практически единогласным: из 242 депутатов воздержался только один. Этот документ стал основой современной татарстанской государственности, а дата — главным праздником республики.

Решение далось непросто. Начало 90-х — время политической турбулентности по всей стране. В Татарстане кипели страсти: одни требовали полной независимости, другие — сохранения тесных связей с Россией. В августе 1990-го в Казань приехал Борис Ельцин и бросил знаменитую фразу: «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить». А 24 августа на площади собрался митинг, участники которого требовали немедленного принятия декларации.

Свою роль сыграл и Минтимер Шаймиев, избранный руководителем республики на апрельской сессии Верховного Совета (за него проголосовали более 70% депутатов). По словам действующего раиса Рустама Минниханова, именно выверенная политика первого президента позволила избежать конфликта, сохранить единство и заключить договор о разграничении полномочий с федеральным центром.

Историк Рафаэль Хакимов вспоминал, как после принятия декларации заседание шло до полуночи, а люди выходили на площадь Свободы и ликовали. «Все поняли, что это наша родина, и мы должны работать на нее», — говорил он. Сегодня День Республики — это праздник единства многонационального народа, а 30 августа в Казани отмечают еще и День города.