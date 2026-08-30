«Такого нет нигде в мире»: в Казани открыли музей внутри Ту-144

В Казани открыли уникальный музей — внутри сверхзвукового Ту-144. Таких нет больше нигде в мире: самолет превратили в интерактивное пространство, где можно все потрогать, покрутить и полетать на симуляторе. Церемонию приурочили ко Дню республики и Дню города — участие приняли Раис Татарстана Рустам Минниханов и замминистра науки Айрат Гатиятов.

Самолету пришлось непросто: больше 30 лет он стоял у здания КАИ, а в 2017 году его перевозили специальным кортежем — 50-метровый тягач, шесть часов, семь километров. Идея создать музей родилась у бывшего ректора Альберта Гильмутдинова, но стройка затянулась почти на десять лет. Сейчас Гильмутдинов признается: задумка была шире, но главное — получилось.

Экспозиция разбита на несколько зон: кабинет авиаконструктора, конструкторское бюро, сборочный цех, летные испытания. В павильоне показывают, как выдвигается шасси и вращаются винты вертолета. На входе дают планшет — с его помощью собираешь собственный самолет, а потом проверяешь его на симуляторе. Внутри фюзеляжа — кресла бизнес-класса и множество экранов с историей авиации.

Минниханов назвал музей визитной карточкой Казани и образовательной платформой для молодежи. Гатиятов добавил: это ответ на запрос детей, которым мало смотреть — им нужно участвовать. Президент России поручал открыть музей еще к WorldSkills в 2019 году — тогда не успели, зато сейчас все готово.

Экскурсии для всех желающих пока не начались. Обещают группы не больше 12 человек, а билеты, возможно, будут продавать раздельно на павильон, самолет и симулятор. Сначала музей протестируют блогеры — тур запланирован на 1 сентября.