Новости Татарстана

Сегодня в Татарстане прогнозируется до +19 градусов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Татарстане ожидается до +19 градусов, малообл...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Сегодня в Татарстане воздух прогреется до +19 градусов. Об этом сообщили синоптики республиканского Гидрометцентра, а подробности приводит «Реальное время».

В течение всего дня ожидается малооблачная погода, осадки не предвидятся. Небо останется ясным, лишь изредка будут проплывать легкие облака. Ветер подует с северо-запада, его порывы достигнут скорости 5–10 метров в секунду.

Дневная температура воздуха составит от 14 до 19 градусов тепла. Такая погода отлично подходит для прогулок по городу, отдыха в парке или поездки за город. Северо-западный ветер будет особенно ощущаться на открытых пространствах. В целом погодные условия будут комфортными.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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