Сегодня в Татарстане прогнозируется до +19 градусов

Сегодня в Татарстане воздух прогреется до +19 градусов. Об этом сообщили синоптики республиканского Гидрометцентра, а подробности приводит «Реальное время».

В течение всего дня ожидается малооблачная погода, осадки не предвидятся. Небо останется ясным, лишь изредка будут проплывать легкие облака. Ветер подует с северо-запада, его порывы достигнут скорости 5–10 метров в секунду.

Дневная температура воздуха составит от 14 до 19 градусов тепла. Такая погода отлично подходит для прогулок по городу, отдыха в парке или поездки за город. Северо-западный ветер будет особенно ощущаться на открытых пространствах. В целом погодные условия будут комфортными.