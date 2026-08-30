Новости Татарстана

511 тысяч детей сядут за парты в Татарстане 1 сентября

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Министр образования Татарстана Ильсур Хадиуллин...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Почти полмиллиона детей сядут за парты в Татарстане 1 сентября. Точная цифра — 511 тысяч школьников. Из них 44 тысячи — первоклассники, для которых этот день станет первым в школьной жизни. О готовности к учебному году сегодня доложил министр образования республики Ильсур Хадиуллин.

Доклад прозвучал на открытии сразу шести новых школ в пяти муниципальных районах Татарстана. Хадиуллин также привел цифры по среднему профессиональному и высшему образованию: 106 тысяч студентов придут в колледжи и техникумы, 155 тысяч — в вузы республики.

«Всего в школу к 1 сентября придут более 511 тысяч детей. Разрешите начать новый учебный год!» — обратился министр к Раису Татарстана. Новые школы, открытые ко Дню республики, уже готовы встретить своих первых учеников.

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