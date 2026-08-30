Новости Татарстана

Шесть образовательных учреждений открыли в Татарстане к 1 сентября

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Татарстане к 1 сентября открыли шесть новых ш...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Шесть новых школ и лицеев распахнули двери в Татарстане накануне 1 сентября. Рустам Минниханов вместе с министром образования Ильсуром Хадиуллиным и главой Минстроя России Иреком Файзуллиным приняли их в строй — от Агрыза до Мензелинска.

Раис республики не скрывал гордости: Татарстан — безоговорочный лидер по строительству школ. За 13 лет здесь выросли 115 новых образовательных объектов, рассчитанных на 75 329 мест — больше населения некоторых городов.

Новоселами стали гимназия №1 в Агрызе, школа №6 и лицей №2 в Бугульме, лицей №2 в Буинске, гимназия №1 в Кукморе и гимназия «Мирас» в Мензелинске. Презентация прошла в формате видеоконференции из МВЦ «Казань-экспо».

К началу учебного года все шесть учреждений готовы принять учеников.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

Отключение функций Google продлевает работу Android-смартфона

Интересное в Казани

день назад

Следы от носков и тяжесть в ногах: когда казанцам пора бежать к флебологу, а не мазать ноги кремом

ловушки для блох в доме

Кулинария

день назад

Манку и овсянку утром не варю, а готовлю турецкий завтрак: 10 минут и все готово - рецепт

Интересное в Казани

2 дня назад

Эффектно и недорого: как казанцам собрать стильный букет на 1 сентября и не переплатить

подготовка к огэ по географии в Казани

Кулинария

10 часов назад

Пельмени не варю: выкладываю прямо на сковороду и заливаю одним соусом — ужин готов за 20 минут

Кулинария

день назад

Фарш просто размазываю по лавашу: складываю пополам — и сковорода делает остальное

Кулинария

12 часов назад

Кабачки больше не жарю кружочками: натираю и добавляю 2 яйца — семья просит готовить через день

Не у нас

день назад

В Госдуме сняли вопрос об оплачиваемых выходных во время диспансеризации

Кулинария

15 часов назад

Картошку не жарю и не запекаю: кладу между слоями фарш — ужин исчезает со стола за 10 минут
Экономика
3 часа назад

Энергосистема Сибири способна обеспечить сеть дата-центров мощностью до 200 МВт

Энергосистема Восточной Сибири способна обеспеч...

Кулинария

30 минут назад

Жареная картошка становится мягкой из-за одной ошибки: почему корочка не появляется

Кулинария

2 часа назад

Картофельное пюре осталось со вчера: добавляю яйцо и сыр — через 15 минут тарелка пустая

Кулинария

3 часа назад

Яблоки в шарлотку больше не режу: вынимаю середину и заполняю творогом — десерт получается порционным

Новости Казани

4 часа назад

У мечети Марджани в Казани отметили Мавлид ан-Наби
Подготовка к отопительному сезону в РТ достигла...
Новости Татарстана
3 часа назад

Подготовка к отопительному сезону в РТ достигла 94%

Технологии

4 часа назад

Росатом намерен заменить шахтеров роботами в сложных условиях

Кулинария

4 часа назад

Макароны заранее не варю: складываю сухими в форму и заливаю соусом — через 30 минут полноценный ужин

Новости Татарстана

5 часов назад

Минниханов: образование определяет устойчивость общества в период перемен
Как удивить взрослого, который уже всё видел: р...
Интересное в Казани
5 дней назад

Как удивить взрослого, который уже всё видел: рассказываем, что в Казани заставляет забыть о возрасте и снова смеяться