Шесть образовательных учреждений открыли в Татарстане к 1 сентября

Шесть новых школ и лицеев распахнули двери в Татарстане накануне 1 сентября. Рустам Минниханов вместе с министром образования Ильсуром Хадиуллиным и главой Минстроя России Иреком Файзуллиным приняли их в строй — от Агрыза до Мензелинска.

Раис республики не скрывал гордости: Татарстан — безоговорочный лидер по строительству школ. За 13 лет здесь выросли 115 новых образовательных объектов, рассчитанных на 75 329 мест — больше населения некоторых городов.

Новоселами стали гимназия №1 в Агрызе, школа №6 и лицей №2 в Бугульме, лицей №2 в Буинске, гимназия №1 в Кукморе и гимназия «Мирас» в Мензелинске. Презентация прошла в формате видеоконференции из МВЦ «Казань-экспо».

К началу учебного года все шесть учреждений готовы принять учеников.