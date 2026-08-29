Подготовка к отопительному сезону в РТ достигла 94%

Татарстан готов к отопительному сезону на 94% — об этом на совещании в Доме Правительства доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин. Заседание провел Раис республики Рустам Минниханов. В целом по республике готовность объектов к осенне-зимнему периоду достигла 94%. Жилой фонд пока отстает: паспорта готовности получили 73% домов, а 4958 зданий ещё в работе. Зато котельные подготовлены практически полностью — на 98%. В 25 муниципалитетах все необходимые мероприятия уже завершены. Социальная сфера тоже радует: к зиме готовы 98% школ и детских садов — это 3074 объекта. В здравоохранении показатель еще выше — 99% учреждений подготовлены. Оставшиеся 6% — вопрос времени, до холодов еще есть запас.