iQOO 16 получит первый в мире 2К-экран на 165 Гц

iQOO раскрыла подробности о дисплее будущего флагмана iQOO 16. По заявлению производителя, аппарат станет первым в мире смартфоном, где сочетаются 2К-разрешение и частота обновления 165 Гц. Панель компания разработала совместно с Samsung Display.

В основе экрана — новый материал Samsung M16 и отдельная микросхема, отвечающая за высокую частоту обновления. Производитель говорит о росте равномерности цветов на 39,6% и яркости на 22,3% относительно предыдущего поколения. Цветовой охват заявлен на уровне 1,24x P3, а точность цветопередачи — ±0,001.

По яркости iQOO приводит три значения: 1100 нит при ручной настройке, 2800 нит для всей площади экрана и до 10 000 нит на отдельных участках. Для игр предусмотрен сенсор с частотой обработки касаний до 5000 Гц при кратковременных касаниях и 500 Гц, когда экран одновременно используют несколько пальцев.

Среди прочего заявлены автоматическое определение освещения по всей площади панели, «естественная передача света», регулировка яркости «без мерцания», затемнение с частотой до 3300 Гц и отдельный режим защиты от бликов во время игр.