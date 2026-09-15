Экономика

В Приангарье построят два распределительных центра за 3 млрд рублей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Иркутской области к 2027 году откроют два рас...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

В Иркутской области возводят два крупных распределительных центра. Их запуск в 2027 году даст региону около 500 новых рабочих мест, а налоговые отчисления превысят 830 миллионов рублей.

В оба проекта вложат около трех миллиардов рублей. Строительство ведут по инвестиционным соглашениям между правительством Иркутской области, администрацией Иркутска и частными компаниями, а Корпорация развития Иркутской области (КРИО) сопровождает их от подбора участка до административных вопросов и мер поддержки.

Гендиректор КРИО Анастасия Оборотова сообщила, что центры, рассчитанные на ритейл, сформируют собственную складскую продовольственную базу региона и помогут управлять запасами товаров. По ее словам, продукты будут поступать на прилавки в оптимальные сроки без задержек и посредников, а сокращение логистического плеча означает снижение конечной цены для потребителя.

— Проекты такого масштаба — результат системной работы региональной власти, муниципалитета и бизнеса, — подчеркнула Анастасия Оборотова. — Корпорация развития сопровождала каждый из этих проектов на всех этапах — от подбора площадки до получения мер поддержки и решения административных вопросов. По мнению региональных властей, реализация также должна развить смежные отрасли, повысить логистическую доступность, снизить стоимость доставки товаров и стимулировать выход на рынок региональных производителей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Кусочек колбасы на всех не поделишь: натираю его в картошку — получается целая сковорода оладий

Полезное

21 час назад

Более 500 электоральных волонтеров Татарстана прошли подготовку к дням голосования

удаление плесени в квартире в москве

Кулинария

день назад

Яблоки начали становиться мягкими: тушу их с корицей и прячу в тонкие блинчики

Интересное в Казани

3 дня назад

90 тысяч вакансий и 10 резюме на одно место: рассказываем, почему в Татарстане всё равно не хватает специалистов

выравнивающая смесь для пола цена

Кулинария

11 часов назад

Кусок батона начал черстветь: заливаю простой смесью — получается горячий завтрак к чаю за пару минут

Кулинария

день назад

Тыкву режу кубиками и кладу к курице: сладковатый овощ заменяет привычную картошку

Кулинария

день назад

Макаронник с яйцом и сыром снова готовлю как в детстве: вчерашние рожки подходят даже лучше свежих

Кулинария

день назад

Драники получаются мягкими и бледными вместо хрустящих: что картошка успевает сделать до сковороды

Не у нас

19 часов назад

Прошло объяснение новых правил для таксистов и курьеров с 1 октября
Новости Татарстана
час назад

В поселке Октябрьский возводят детсад на 260 мест: готовность — 78%

В поселке Октябрьский Зеленодольского района ст...

Технологии

35 минут назад

Ubtech запустила завод гуманоидных роботов мощностью 10 тыс. в год

Полезное

день назад

В АО «Транснефть – Прикамье» прошел ежегодный слет молодых специалистов

Технологии

час назад

Samsung Galaxy SmartTag 3 показали на слитых рендерах с новым дизайном

Кулинария

час назад

Борщ теряет свой насыщенный цвет из-за этой ошибки: простой прием для сохранение насыщенно-красного супа
В МИФИ предложили способ навигации авто без спу...
Технологии
2 часа назад

В МИФИ предложили способ навигации авто без спутников по датчикам и регистратору

Не у нас

час назад

Экс-биатлонист Васильев раскрыл отношение к нарушениям ПДД Алиной Загитовой

Технологии

час назад

DeepSeek V4.1-Flash обошла прошлый флагман в тестах на программирование

Не у нас

час назад

Эксперты рассказали, по каким деталям можно определить дипфейки
Когда за окном −10, а дома +15: рассказываем, к...
Интересное в Казани
6 дней назад

Когда за окном −10, а дома +15: рассказываем, как подготовить дом к зиме без лишних трат