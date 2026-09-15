В Приангарье построят два распределительных центра за 3 млрд рублей

В Иркутской области возводят два крупных распределительных центра. Их запуск в 2027 году даст региону около 500 новых рабочих мест, а налоговые отчисления превысят 830 миллионов рублей.

В оба проекта вложат около трех миллиардов рублей. Строительство ведут по инвестиционным соглашениям между правительством Иркутской области, администрацией Иркутска и частными компаниями, а Корпорация развития Иркутской области (КРИО) сопровождает их от подбора участка до административных вопросов и мер поддержки.

Гендиректор КРИО Анастасия Оборотова сообщила, что центры, рассчитанные на ритейл, сформируют собственную складскую продовольственную базу региона и помогут управлять запасами товаров. По ее словам, продукты будут поступать на прилавки в оптимальные сроки без задержек и посредников, а сокращение логистического плеча означает снижение конечной цены для потребителя.

— Проекты такого масштаба — результат системной работы региональной власти, муниципалитета и бизнеса, — подчеркнула Анастасия Оборотова. — Корпорация развития сопровождала каждый из этих проектов на всех этапах — от подбора площадки до получения мер поддержки и решения административных вопросов. По мнению региональных властей, реализация также должна развить смежные отрасли, повысить логистическую доступность, снизить стоимость доставки товаров и стимулировать выход на рынок региональных производителей.