Котлеты на сковороде дают много сока и начинают тушиться: какая ошибка происходит еще на первых этапах

Котлеты должны быстро схватываться снаружи, сохраняя сок внутри. Но иногда уже через несколько минут на дне сковороды появляется заметное количество жидкости, а вместо румяной корочки получается сероватая поверхность.

Частая причина возникает еще при выкладывании котлет: сковороду перегружают. Если положить заготовки слишком плотно, температура поверхности резко снижается, а выделяющаяся из мяса влага не успевает испаряться. В итоге котлеты начинают готовиться практически в собственном соку.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Даже если нужно приготовить много котлет, не пытаюсь уместить их все за один раз. Между заготовками оставляю свободное место. Две нормальные партии обычно дают результат лучше, чем одна переполненная сковорода».

Что понадобится

На 10–12 котлет:

мясной фарш — 700 г;

репчатый лук — 1 шт.;

белый хлеб — 100 г;

вода или молоко — 100–120 мл;

яйцо — 1 шт.;

соль — 1 ч. л. без горки;

черный перец — по вкусу;

растительное масло — 2 ст. л.

Как приготовить румяные котлеты

Подготовьте хлеб. Залейте мякиш водой или молоком на несколько минут. Затем слегка отожмите: хлеб должен оставаться влажным, но жидкость из него течь не должна. Сделайте фарш. Добавьте к мясу измельченный лук, хлеб, яйцо, соль и перец. Перемешайте до однородности, но не вымешивайте массу слишком долго. Сформируйте котлеты. Сделайте заготовки примерно одинакового размера и толщиной около 2–2,5 см. Хорошо разогрейте сковороду. Налейте масло и дайте ему прогреться. На едва теплую поверхность котлеты выкладывать не стоит. Жарьте небольшими партиями. Оставляйте между заготовками хотя бы 1–2 см. Первые 3–4 минуты котлеты лучше не двигать — снизу должна сформироваться корочка. Переверните. Обжарьте вторую сторону еще около 3 минут, затем уменьшите нагрев. Доведите до готовности. Продолжайте готовить на умеренном огне до полной готовности внутри. Для мясного фарша безопаснее ориентироваться не только на цвет, а на температуру в центре котлеты — не менее 71 градуса, а для котлет из птицы — не менее 74 градусов.

Почему тесная сковорода меняет результат

При контакте с горячей поверхностью мясо начинает подрумяниваться. Для этого сковорода должна сохранять достаточно высокую температуру, а образующаяся влага — быстро испаряться.

Если одновременно выложить слишком много холодных котлет, нагрев резко падает. Пар скапливается между заготовками, а жидкость остается на дне. Чем дольше котлеты находятся в такой среде, тем меньше приготовление напоминает обычную жарку.

Есть и другая распространенная причина лишней жидкости — слишком влажный фарш. Не стоит наливать в него много молока или воды, а размоченный хлеб нужно слегка отжимать.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «На обычной сковороде диаметром 24–26 см чаще всего жарю по четыре котлеты одновременно. Так вокруг каждой остается пространство, а после выкладывания следующей партии обязательно снова даю сковороде прогреться».

Небольшие партии требуют чуть больше времени, зато котлеты именно жарятся, а не тушатся. Хорошо разогретая сковорода, свободное пространство между заготовками и умеренное количество жидкости в фарше помогают получить румяную поверхность без пересушивания середины.

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