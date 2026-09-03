Филолог объяснила феномен мема про 3 сентября

Дата 3 сентября давно перестала быть просто календарным днем и превратилась в культурный код, который мгновенно считывают пользователи интернета. Кандидат филологических наук Ольга Прокудина в интервью «Известиям» объяснила, почему именно эта дата стала мемом и прочно ассоциируется с песней Михаила Шуфутинского.

По словам эксперта, феномен связан с эффектом «спящего хита». Композиция «3 сентября» вышла в 1993 году, но по-настоящему популярной стала лишь спустя годы. В 2011 году один из пабликов опубликовал фотографию американского рэпера Рика Росса вместе со строками из песни. Контраст между брутальным образом зарубежного исполнителя и эмоциональным русским шансоном вызвал вирусный эффект.

Сегодня упоминание даты автоматически вызывает ассоциации с Шуфутинским, даже если человек не помнит оригинальный контекст песни. При этом смысл мема изменился: если в композиции речь идет о расставании и личной драме, то в интернет-культуре это повод для иронии и коллективного участия. Прокудина отметила, что личная история героя стала общим культурным событием и знаком принадлежности к определенному интернет-коду.

Эксперт сравнила этот феномен с устойчивыми выражениями, понятными без пояснений, но с конкретным источником — песней. Отдельно она упомянула, что интернет создает новые культурные коды, превращая шутки в элементы массовой культуры. Ранее филолог Алена Попова также сообщила, что мемные выражения вроде «пухосос» и «сикс-севен» быстро распространяются благодаря эмоциональной окраске и объединяют пользователей одной интернет-среды.