Новости Татарстана

Кабмин РТ утвердил стандарт: 79% транспорта должны быть современными к 2030 году

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Кабмин Татарстана утвердил стандарт транспортно...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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К 2030 году в Татарстане 79% общественного транспорта должны соответствовать современным стандартам комфорта. Такую цель зафиксировали в региональном стандарте транспортного обслуживания, утвержденном Кабинетом министров республики на 2026–2030 годы.

Как следует из постановления, под стандарт попадают машины, где установлена безналичная оплата, есть заниженный уровень пола, электронные табло, отсеки для инвалидных колясок, велосипедов и крупного багажа. Также транспорт должен быть оборудован климат-контролем и подходить для маломобильных пассажиров.

Промежуточные показатели расписаны по годам: в 2026-м планируется выйти на 48% оснащенности, в 2027-м — на 57%, в 2028-м — на 64%, в 2029-м — на 69%.

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