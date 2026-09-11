OpenAI приостановила новые подписки на Pro из-за нагрузки от Astra

OpenAI временно перестала оформлять новые подписки на тариф Pro. Причиной стала высокая нагрузка на инфраструктуру, вызванная спросом на модель Astra. Об этом в X сообщил руководитель продуктов OpenAI Тибо Соттьо; его слова приводит Ferra, а публикует издание «Самара онлайн 24».

По словам Соттьо, наибольшую нагрузку создаёт именно Pro. При этом OpenAI сохраняет доступ к API, а также тарифам Go и Plus. Компания хочет обеспечить максимальный доступ к своим услугам.

В среду OpenAI уже предупреждала о возможной приостановке регистрации новых клиентов. Соттьо назвал спрос на Astra беспрецедентным и заявил, что компания принимает все необходимые меры для поддержания работы сервисов, а приоритетом остаётся стабильное обслуживание текущих пользователей. Сроки паузы для Pro не уточняются, число ежедневных заявок OpenAI не раскрыла.

Модель Astra представили 3 сентября, и она начала распространяться среди пользователей тарифов Pro, Plus, Enterprise и Business. Разработчики отметили её значительный прогресс в рассуждениях, программировании и взаимодействии с компьютерами, назвав запуск началом новой эры AGI и технологическим прорывом. В прошлом месяце OpenAI, наоборот, увеличивала лимиты использования Codex для платных пользователей.