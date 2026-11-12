Кулинария

Картошку режу гармошкой и добавляю чесночное масло: на праздничном столе ее разбирают быстрее мяса - рецепт

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Как приготовить картошку гармошкой с чесночным ...

ПроКазань

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Обычный картофель можно превратить в эффектный праздничный гарнир, который выглядит не хуже ресторанного блюда. Для этого клубни надрезают тонкими пластинками, не доходя ножом до основания, а затем запекают с ароматным чесночным маслом. В духовке картофель раскрывается красивой гармошкой, покрывается румяной корочкой и остаётся мягким внутри.

Такой способ приготовления известен как картофель «Хассельбек». Блюдо получило название в честь шведского ресторана Hasselbacken, с которым связывают его популяризацию. Для новогоднего стола это особенно удачный вариант: продукты доступные, подготовка занимает около 15 минут, а выглядит гарнир по-настоящему празднично.

Какие продукты понадобятся

На 4 порции:

  • картофель среднего размера — 8 шт.;

  • сливочное масло — 70 г;

  • чеснок — 4 зубчика;

  • растительное масло — 1 ст. л.;

  • соль — 1 ч. л. или по вкусу;

  • чёрный молотый перец — по вкусу;

  • сушёный тимьян или розмарин — ½ ч. л.;

  • свежий укроп или петрушка — для подачи.

По желанию можно добавить 30–40 г тёртого пармезана. Он придаст картофелю дополнительную румяную корочку и насыщенный вкус.

Как приготовить картошку гармошкой

  1. Тщательно вымойте картофель. Если кожура тонкая, очищать клубни необязательно.

  2. Положите каждый клубень между двумя деревянными палочками или ручками ложек. Они не позволят ножу прорезать картофель насквозь.

  3. Сделайте поперечные надрезы через каждые 2–3 мм, оставляя снизу примерно 5–7 мм мякоти.

  4. Растопите сливочное масло на слабом огне.

  5. Добавьте измельчённый чеснок, растительное масло, соль, перец и сушёные травы. Перемешайте.

  6. Разогрейте духовку до 200 °C.

  7. Выложите картофель в форму, застеленную пергаментом, и смажьте частью чесночного масла. Старайтесь, чтобы масло попадало между надрезами.

  8. Отправьте форму в духовку на 35 минут.

  9. Достаньте картофель, аккуратно раздвиньте раскрывшиеся пластинки и смажьте оставшимся ароматным маслом.

  10. Верните в духовку ещё на 15–25 минут, пока картофель не станет мягким внутри, а края пластинок не подрумянятся.

Если используете пармезан, посыпьте им картофель за 5–7 минут до готовности.

Общее время запекания обычно составляет 50–60 минут, но крупным клубням может потребоваться больше времени.

Как сделать надрезы и не разрезать картофель

Главная сложность рецепта — сохранить основание клубня целым.

Для этого удобно использовать две деревянные палочки для суши. Положите их параллельно друг другу, а между ними разместите картофелину.

При нарезке нож будет упираться в палочки, поэтому нижняя часть останется целой.

Не делайте надрезы слишком широкими. Чем тоньше пластинки, тем красивее раскрывается гармошка и тем больше хрустящих краешков получается после запекания.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не пытайтесь сразу залить всё чесночное масло между пластинками. Сначала смажьте картофель снаружи, а через 30–35 минут повторите процедуру. Во время запекания надрезы раскроются, поэтому масло легче проникнет внутрь и равномернее пропитает клубни.

Почему картофель получается хрустящим

Секрет заключается в сочетании тонкой нарезки и высокой температуры.

Пока середина картофелины постепенно размягчается, края пластинок подсыхают и подрумяниваются.

Сливочное масло придаёт насыщенный вкус, а растительное помогает распределить ароматную смесь по поверхности.

При этом важно не укладывать картофель слишком плотно. Между клубнями должно оставаться немного свободного пространства для циркуляции горячего воздуха.

Если края начинают темнеть слишком быстро, уменьшите температуру до 180 °C и продолжайте запекать до готовности.

Какой картофель лучше выбрать

Для гармошки подходят клубни среднего размера, примерно одинаковой формы.

Лучше выбирать продолговатый картофель с плотной мякотью. Его удобнее надрезать, а после приготовления он хорошо держит форму.

Слишком мелкие клубни быстро пересыхают, а очень крупные могут остаться плотными в середине.

Если картофелины сильно различаются по размеру, время приготовления будет неодинаковым.

Чем дополнить чесночное масло

Базовый рецепт легко изменить под собственный вкус.

Для более яркого аромата можно добавить немного копчёной паприки. Она придаст картофелю красивый оттенок и лёгкие дымные нотки.

Любителям пряных блюд подойдёт смесь розмарина и тимьяна.

А если хочется получить сырную корочку, используйте пармезан или другой твёрдый сыр, который хорошо плавится и подрумянивается.

Свежую зелень лучше добавлять уже после запекания, чтобы она сохранила цвет и аромат.

С чем подавать картошку гармошкой

Такой гарнир подходит практически к любому праздничному горячему.

Его можно подать с запечённой курицей, индейкой, говядиной или рыбой.

Однако картофель «Хассельбек» вполне способен стать самостоятельным блюдом. Достаточно дополнить его соусом из сметаны, чеснока и зелени.

Для красивой подачи разложите клубни на большом блюде, посыпьте свежим укропом и добавьте немного крупной соли.

Можно ли приготовить заранее

Картофель лучше всего подавать сразу после духовки, пока края остаются хрустящими.

Если нужно сэкономить время перед новогодним ужином, клубни можно заранее вымыть и подготовить чесночное масло. Надрезать картофель желательно ближе к запеканию, чтобы мякоть не потемнела.

Готовое блюдо можно хранить в холодильнике до 3–4 дней в закрытом контейнере.

Разогревать лучше в духовке при 190 °C около 10–15 минут. Микроволновая печь сделает картофель мягким, но хрустящая корочка практически исчезнет.

Картошка гармошкой с чесночным маслом — пример того, как из самых простых продуктов получается эффектное праздничное блюдо. Тонкие надрезы, ароматные травы и сливочное масло превращают обычные клубни в румяный гарнир с хрустящими краями и нежной серединой. Такой картофель легко приготовить к Новому году, а подавать его можно и с мясом, и с любимым соусом.

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