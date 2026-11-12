В Казани за 17 млрд рублей построят новый кампус КНИТУ-КАИ

Многофункциональный научно-образовательный кампус КНИТУ-КАИ появится в Казани. Проект стоимостью около 17 миллиардов рублей одобрила межведомственная рабочая группа по вопросам создания инновационной образовательной среды, сообщили в пресс-службе вуза.

Комплекс разместится на двух площадках, переданных университету в оперативное управление: на улице Четаева и на улице Тэцевской. На Четаева, вокруг второго и восьмого корпусов, построят учебный корпус, комплекс научных лабораторий и 14-этажное общежитие для студентов, аспирантов, молодых ученых и приглашенных специалистов. Стоимость общежития оценивается в 6,7 миллиарда рублей.

На Тэцевской реконструируют научно-испытательную лабораторию и лабораторный корпус кафедры реактивных двигателей, а также возведут корпуса для центра композитных конструкций и механообрабатывающего производства. Все объекты объединят в единую технологическую цепочку — от создания до испытаний.

Финансирование распределят поровну между федеральным и республиканским бюджетами, также рассчитывают на средства спонсоров. Проектирование начнется в 2027 году, строительство — в 2029-м, а ввод в эксплуатацию запланирован на 2032 год, когда КНИТУ-КАИ отметит столетие. На оснащение оборудованием потребуется еще 2–3 миллиарда рублей.