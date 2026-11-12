Новосибирские исследователи обнаружили природные бактерии, способные защищать сельскохозяйственные культуры от грибковых заболеваний и значительно увеличивать урожайность. Во время полевых испытаний применение отобранных микроорганизмов позволило получить на 30% больше пшеницы и на 53–66% больше картофеля. О результатах работы специалистов Института химической биологии и фундаментальной медицины имени Д. Г. Кнорре Сибирского отделения РАН сообщает ТАСС.

Ученые изучали природные штаммы бактерий, обладающие способностью подавлять развитие патогенных грибов. Особое внимание специалисты уделили микроорганизмам, которые наиболее активно противодействуют возбудителям заболеваний зерновых и овощных культур.

Исследование проводилось совместно с сотрудниками Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий Российской академии наук. Для оценки эффективности бактерий специалисты организовали испытания непосредственно на сельскохозяйственных полях.

В ходе экспериментов ученые обрабатывали посевной материал выбранными штаммами микроорганизмов. После этого исследователи наблюдали за развитием растений, состоянием почвы и распространением грибковых инфекций.

Результаты показали, что применение полезных бактерий заметно уменьшает поражение сельскохозяйственных культур опасными заболеваниями. В частности, на посевах пшеницы снизилась распространенность корневых гнилей, способных негативно влиять на развитие растений.

Положительный эффект специалисты обнаружили и при выращивании картофеля. Обработанные растения оказались менее подвержены грибковым инфекциям, которые поражают клубни и надземные части культуры.

Помимо защиты от болезней, исследователи зафиксировали изменения в росте и развитии растений. У обработанных культур быстрее проходили важные этапы формирования, увеличивалась длина стеблей и улучшались отдельные показатели продуктивности.

У пшеницы, в частности, наблюдалось увеличение массы зерен. Полученные результаты свидетельствуют о том, что отобранные микроорганизмы способны не только ограничивать распространение грибковых заболеваний, но и положительно влиять на развитие сельскохозяйственных растений.

Наиболее заметным результатом испытаний стало повышение урожайности. Сбор пшеницы увеличился более чем на 30%, а прибавка урожая картофеля достигла 53–66%. Таким образом, в отдельных опытах удалось получить более чем в полтора раза больше картофеля по сравнению с исходными показателями.

Полученные данные подтвердили перспективность использования природных бактерий в растениеводстве. При этом представленные результаты относятся к проведенным полевым испытаниям и пока не означают, что аналогичная прибавка урожая будет достигаться при любых условиях выращивания.

Следующим этапом работы станет создание специального препарата на основе наиболее эффективных бактериальных штаммов. Исследователи рассчитывают разработать средство, которое будет удобно применять при выращивании сельскохозяйственных культур.

Предполагается, что такая разработка позволит использовать выявленные свойства микроорганизмов для защиты пшеницы и картофеля от грибковых заболеваний и повышения продуктивности посевов.

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