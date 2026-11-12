Новости Татарстана

Замглавы Госкомитета Татарстана по туризму заключили под домашний арест

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Вахитовский районный суд Казани отправил под домашний арест заместителя председателя Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Айгуль Балахонцеву. Мера пресечения избрана на два месяца, сообщили в пресс-службе суда.

Согласно официальной информации, Балахонцева будет находиться под домашним арестом до 9 января 2027 года. Ранее чиновница была задержана по подозрению в получении взятки.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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