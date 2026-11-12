Замглавы Госкомитета Татарстана по туризму заключили под домашний арест

Вахитовский районный суд Казани отправил под домашний арест заместителя председателя Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Айгуль Балахонцеву. Мера пресечения избрана на два месяца, сообщили в пресс-службе суда.

Согласно официальной информации, Балахонцева будет находиться под домашним арестом до 9 января 2027 года. Ранее чиновница была задержана по подозрению в получении взятки.