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Зеленский сообщил о проблемах со спутниковой связью Starshield на Украине

Анастасия Шарова Автор статьи
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Президент Украины Владимир Зеленский 12 ноября сообщил о неполадках в работе американской спутниковой системы Starshield, которую используют украинские военные. По его словам, ограничения наблюдаются уже несколько суток, а Киев пытается установить их причины совместно с представителями США.

В своем Telegram-канале Зеленский рассказал, что военные специалисты рассматривают происходящее не как обычный технический сбой, а как возможное системное ограничение. Проблемы затронули подразделения на различных участках линии боевого соприкосновения, в том числе на территориях, находящихся под российским контролем.

Особое внимание украинская сторона обратила на скоростной порог в 161 километр в час, что соответствует 100 милям в час. Речь идет об ограничении работы спутниковой связи при движении оборудования с такой скоростью, а не о скорости передачи интернет-данных.

По информации The Wall Street Journal, решение об ограничении доступа Украины к военной спутниковой системе мог самостоятельно принять предприниматель Илон Маск. Издание утверждает, что соответствующего распоряжения со стороны президента США Дональда Трампа не поступало. Независимого подтверждения этих сведений в представленном сообщении нет.

На фоне сообщений о проблемах со связью продолжается обсуждение дипломатических возможностей урегулирования российско-украинского конфликта. Ранее глава российской переговорной делегации Владимир Мединский заявил, что встречи в Абу-Даби позволили сторонам приблизиться к поиску мирного решения.

При этом Мединский отметил, что дальнейшее продвижение переговоров зависит не только от Москвы и Киева, но и от позиций Соединенных Штатов и европейских государств.

По сообщениям зарубежных СМИ, аналогичные ограничения уже возникали в октябре, после чего работа Starshield временно восстановилась. Таким образом, заявление Зеленского от 12 ноября касается новых перебоев.

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