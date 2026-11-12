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Жителей Украины предупредили о тяжелой зиме и призвали запасаться водой

Анастасия Шарова Автор статьи
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Жителям Украины рекомендовали заранее подготовиться к возможным перебоям с коммунальными услугами в зимний период. Заместитель руководителя офиса президента страны Ирина Верещук призвала граждан создавать запасы питьевой воды и учитывать риски, связанные с повреждением инфраструктуры. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

По словам Верещук, ситуация остается сложной из-за серьезного ущерба, нанесенного объектам жизнеобеспечения. Некоторые сооружения получили настолько значительные повреждения, что восстановить их уже невозможно. Это может осложнить обеспечение населения необходимыми ресурсами в холодное время года.

Особое внимание представитель офиса президента уделила Киеву. Она признала, что жителям украинской столицы предстоит непростой зимний период, и посоветовала заранее подготовиться к возможным ограничениям.

На фоне проблем с инфраструктурой президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. В ходе разговора обсуждалась ситуация в украинских регионах, включая Киев, где сохраняются трудности с обеспечением работы коммунальных систем.

Зеленский сообщил о намерении Евросоюза предоставить Украине дополнительную финансовую поддержку. Предполагается, что для этого будет задействован специальный европейский механизм помощи при чрезвычайных ситуациях.

Украинские власти рассчитывают, что внешнее финансирование поможет справиться с последствиями повреждений инфраструктуры. При этом гражданам рекомендуют самостоятельно подготовиться к возможным перебоям с водоснабжением и другими коммунальными услугами в течение зимы.

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