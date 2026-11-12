Не у нас

В Британии предложили НАТО перейти к наступательным мерам против России

Анастасия Шарова Автор статьи
Подписаться на Дзен.канал

Бывший советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Марк Седвилл выступил за изменение стратегии НАТО в отношении России. Он предложил западным государствам не ограничиваться защитными действиями, а рассмотреть возможность проведения наступательных операций для сдерживания предполагаемых угроз со стороны Москвы.

Свою позицию Седвилл изложил во время конференции Atlantic Future Forum. Как сообщает Daily Mail, бывший чиновник считает, что существующих оборонительных механизмов недостаточно для противодействия гибридным атакам, в которых западные страны обвиняют Россию.

По мнению Седвилла, союзникам необходимо создать условия, при которых продолжение подобных действий будет сопровождаться дополнительными рисками для предполагаемого противника. Он подчеркнул, что эффективная защита иногда требует перехвата инициативы и перехода к активным мерам.

Британский эксперт предложил рассматривать противостояние сразу в нескольких направлениях. Помимо традиционных военных сфер, включая сушу, море и воздушное пространство, он упомянул киберпространство и информационные операции.

В качестве примеров гибридных угроз Седвилл назвал кибератаки, сообщения о минировании и другие инциденты, которые, по его мнению, направлены на дестабилизацию обстановки в государствах НАТО. При этом конкретный план наступательных действий он не представил.

Российские власти неоднократно отвергали обвинения в подготовке нападения на страны Североатлантического альянса. В Кремле заявляли, что Москва не намерена угрожать другим государствам, однако будет принимать ответные меры при возникновении рисков для собственной безопасности.

Президент России Владимир Путин также критиковал увеличение военных бюджетов стран НАТО, предупреждая о возможном усилении гонки вооружений.

Предложение Седвилла отражает его личную позицию и не означает, что Североатлантический альянс официально принял решение о переходе к наступательной стратегии против России.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Священник назвал грехи, грозящие человеку утратой Божьего прощения

Польза

25 минут назад

Эксперт ВТБ Мои Инвестиции рассказал, зачем открывать ИИС

чем избавиться от клопов в квартире быстро в домашних условиях самостоятельно народными средствами

Не у нас

5 часов назад

В академии Плющенко сообщили, что их поразило поведение матери Костылевой

Интересное в Казани

3 дня назад

Исправляют даже чужие ошибки: как в Казани возвращают волосы, которые не отличить от естественных

демонтаж бетонного пола в Казани

Кулинария

4 часа назад

Одна ошибка превращает оливье в водянистую кашу: что нельзя делать с огурцами и картофелем

Не у нас

5 часов назад

Семь сборных заявили о бойкоте матчей с россиянами на молодежном ЧМ по хоккею

Кулинария

2 часа назад

Мандарины больше не подаю просто на тарелке: превращаю их в нежнейший десерт без духовки

Не у нас

5 часов назад

В двух регионах РФ средняя пенсия неработающих прошла отметку в 40 тыс. руб.

Не у нас

день назад

Иванов: что бывает, если верующий обошел службу, но подал записку
Новости Казани
22 часа назад

В день матча «Рубин» — «Зенит» в Казани запретят продажу алкоголя

В Казани 21 ноября ограничат продажу алкоголя в...

Наука

7 минут назад

В Казанском Кремле обсуждают наследие Николая I и модернизацию губернии

Интересное в Казани

день назад

«Нам нужно до обеда»: рассказываем, что стоит за спешкой на поминках в Казани и как её избежать

Новости России

35 минут назад

Какой маникюр сделать на Новый год 2027: оттенки, которые связывают с удачей и достатком

Новости Татарстана

39 минут назад

Замглавы Госкомитета Татарстана по туризму заключили под домашний арест
ВТБ: семейная ипотека «переезжает» в регионы
Польза
день назад

ВТБ: семейная ипотека «переезжает» в регионы

Не у нас

51 минуту назад

Жителей Украины предупредили о тяжелой зиме и призвали запасаться водой

Кулинария

54 минуты назад

Картошку режу гармошкой и добавляю чесночное масло: на праздничном столе ее разбирают быстрее мяса - рецепт

Наука

час назад

В Казани за 17 млрд рублей построят новый кампус КНИТУ-КАИ
Какое жильё брали россияне в ипотеку в октябре:...
Гид по районам
6 дней назад

Какое жильё брали россияне в ипотеку в октябре: структурные сдвиги на фоне изменений в «Семейной ипотеке»