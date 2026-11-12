Бывший советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Марк Седвилл выступил за изменение стратегии НАТО в отношении России. Он предложил западным государствам не ограничиваться защитными действиями, а рассмотреть возможность проведения наступательных операций для сдерживания предполагаемых угроз со стороны Москвы.

Свою позицию Седвилл изложил во время конференции Atlantic Future Forum. Как сообщает Daily Mail, бывший чиновник считает, что существующих оборонительных механизмов недостаточно для противодействия гибридным атакам, в которых западные страны обвиняют Россию.

По мнению Седвилла, союзникам необходимо создать условия, при которых продолжение подобных действий будет сопровождаться дополнительными рисками для предполагаемого противника. Он подчеркнул, что эффективная защита иногда требует перехвата инициативы и перехода к активным мерам.

Британский эксперт предложил рассматривать противостояние сразу в нескольких направлениях. Помимо традиционных военных сфер, включая сушу, море и воздушное пространство, он упомянул киберпространство и информационные операции.

В качестве примеров гибридных угроз Седвилл назвал кибератаки, сообщения о минировании и другие инциденты, которые, по его мнению, направлены на дестабилизацию обстановки в государствах НАТО. При этом конкретный план наступательных действий он не представил.

Российские власти неоднократно отвергали обвинения в подготовке нападения на страны Североатлантического альянса. В Кремле заявляли, что Москва не намерена угрожать другим государствам, однако будет принимать ответные меры при возникновении рисков для собственной безопасности.

Президент России Владимир Путин также критиковал увеличение военных бюджетов стран НАТО, предупреждая о возможном усилении гонки вооружений.

Предложение Седвилла отражает его личную позицию и не означает, что Североатлантический альянс официально принял решение о переходе к наступательной стратегии против России.