Google разрешила использовать купленные в Play Books книги в Gemini Notebook
Владельцы электронных книг, купленных в Play Books, теперь могут использовать их в ИИ-сервисе Google Gemini Notebook. Функция распространяется не на все издания, а только на те, что поддерживают опцию «Экспертный интеллект», — таких уже более 100 тысяч.
Инструмент позволяет модели анализировать содержание книг, готовить сжатые обзоры, инфографику и аудиоверсии. Также в одном чате можно комбинировать материалы из нескольких произведений.
Для формирования обучающих подборок Google привлекла 15 писателей, с которыми заключила соглашения. О нововведении сообщает портал Ferra.
Ранее схожую модель взаимодействия с контентом выбрала OpenAI, заключившая лицензионные договоры с несколькими крупными медиа.
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