Google разрешила использовать купленные в Play Books книги в Gemini Notebook

Владельцы электронных книг, купленных в Play Books, теперь могут использовать их в ИИ-сервисе Google Gemini Notebook. Функция распространяется не на все издания, а только на те, что поддерживают опцию «Экспертный интеллект», — таких уже более 100 тысяч.

Инструмент позволяет модели анализировать содержание книг, готовить сжатые обзоры, инфографику и аудиоверсии. Также в одном чате можно комбинировать материалы из нескольких произведений.

Для формирования обучающих подборок Google привлекла 15 писателей, с которыми заключила соглашения. О нововведении сообщает портал Ferra.

Ранее схожую модель взаимодействия с контентом выбрала OpenAI, заключившая лицензионные договоры с несколькими крупными медиа.