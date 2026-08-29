Технологии

63% соискателей в США проходят первое собеседование с ИИ

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Искусственный интеллект в подборе персонала: ст...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Искусственный интеллект уже активно используется при подборе персонала, но его внедрение приносит не только удобство. Как пишут «Известия», в США 63% соискателей проходили первое собеседование с участием ИИ, а 38% отказывались от предложения именно из-за применения таких технологий. При этом 49% рекрутеров считают, что ИИ повысил качество кандидатов.

Доверие к найму при этом падает: по данным американского разработчика платформы Greenhouse, 46% американцев стали меньше доверять процессу отбора. Кандидаты сами используют чат-ботов для массовой рассылки резюме, что перегружает работодателей, а мошенники размещают поддельные вакансии и крадут личные данные и денежные средства. Стартап Intrinsic уже применяет в объявлениях подсказку, позволяющую выявить резюме, составленные большими языковыми моделями.

В России ИИ в рекрутинге пока используют реже: регулярно — только 5–12% компаний, а 42% не применяют такие инструменты вообще. Чаще всего ассистент привлекается на этапе первичного отбора: оценивает соответствие резюме вакансии и формирует вопросы для интервью. По данным «Сбера», ИИ-агент «ГигаРекрутер» ускорил обработку откликов в восемь раз, однако компании опасаются утечек персональных данных.

Сам ИИ не лишен недостатков: он может воспроизводить прошлые ошибки компании, «галлюцинировать» и не способен распознавать эмоции, поэтому не оценивает мотивацию, лидерство или стрессоустойчивость. В США в июне суд отклонил апелляцию разработчика Workday по коллективному иску о дискриминации при найме. Ожидается, что ИИ останется инструментом первичного отбора, но окончательное решение о приеме должно принимать человек.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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