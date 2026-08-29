Технологии

Смартфоны предложили считать «цифровой едой», а не зависимостью

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Ученые предложили рассматривать смартфоны через...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Исследователи предложили отказаться от модели цифровой зависимости и сравнивать использование смартфонов с питанием. По их мнению, важно не то, сколько времени человек проводит с устройством, а что именно он делает и в каком контексте. Результаты работы опубликованы в журнале The Conversation.

Метафора еды позволяет разделять цифровую активность на полезную и пустую, как продукты. Работа, учеба и общение с близкими через смартфон не могут считаться вредными, даже если занимают много часов. Проблема возникает, когда бесконечный скроллинг или уведомления дробят внимание и вытесняют другие занятия.

Эксперимент, описанный в Computers in Human Behavior, показал, что после уведомления из соцсетей обработка информации замедлялась примерно на семь секунд. В другом исследовании, опубликованном в Social Sciences & Humanities Open с участием 18 взрослых, ученые разделили использование смартфонов на эффективное, неэффективное и проблемное и выяснили, что переход между ними зависит от мотивации, привычек и саморегуляции.

Авторы подчеркивают, что ответственность лежит не только на пользователях: платформы специально удерживают внимание. Они предлагают регулировать цифровые сервисы, делать прозрачнее алгоритмы и сбор данных. Такой подход назван «цифровой диетой» — без полного отказа от смартфона, но с осознанным распределением внимания.

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